Samsung Galaxy S21 : des vidéos des smartphones ont été dévoilées en avance

Grâce à Max Weinbach, les Samsung Galaxy S21 n’ont plus beaucoup de secrets pour les consommateurs. Seule une information importante est toujours attendue : les prix.

Galaxy S21 teaser vidéo – Crédit : Max Weinbach / Twitter

Les Galaxy S21 sont probablement les smartphones les plus attendus de 2021. Bien qu’ils ne soient pas des révolutions dans leur domaine, Samsung va changer le design de ses téléphones phares. Le design des Galaxy S21 avait été dévoilé pour la première fois par OnLeaks. Depuis, nous avons récemment pu voir de nouveaux rendus de LetsGoDigital, qui étaient presque identiques.

Des vidéos promotionnelles des Galaxy S21 de Samsung fuitent sur internet

D’après les vidéos et les informations précédentes, le S21 Ultra aura un écran incurvé. Les S21 et S21+, eux, auront droit à des écrans plats. C’est également une information qui a pu être confirmée lorsque les trois protections d’écrans des smartphones ont été dévoilées par Ice Universe. De plus, les noms des trois téléphones incluent « 5G ».

Les S21 et S21+ sont présentés ici dans la couleur Phantom Violet, qui, comme vous pouvez le voir dans les vidéos, est une variante bicolore. En effet, les bords et le module caméra ont une couleur or. Tous deux utilisent toujours trois caméras, une principale de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP, qui permettra l’enregistrement de vidéos 8K.

Le S21 Ultra, lui, sera équipé d’un capteur principal 108 MP HM3, d’un ultra grand-angle 12 MP IMX563, d’un téléobjectif avec un zoom optique 10X, d’un second téléobjectif avec un zoom 3X ainsi que d’un capteur ISOCell Vizion 3D ToF, qui sera plus précis que la génération précédente.

Les Galaxy S21 devraient être présentés lors d’un événement spécial en ligne « Unpacked », le 14 janvier, qui n’a pas encore été annoncé. Les téléphones seront ensuite disponibles à la vente dès le 29 janvier. Concernant les prix, ceux-ci devraient être revus à la baisse par rapport à la génération précédente, mais nous n’en savons pas plus.

Source : Max Weinbach