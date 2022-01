Samsung Galaxy S21 FE 5G : une fan édition plus que convaincante

Le CES (Consumer Electronic Show) est l’événement grand public le plus célèbre concernant les produits high-tech et l’innovation numérique. Lors de son édition 2022, à Las Vegas, Samsung en a profité pour présenter officiellement son nouveau smartphone : le Galaxy S21 FE 5G. En plus d’un mobile haut de gamme aux caractéristiques impressionnantes, Samsung propose une offre de lancement alléchante.

Un lancement à ne pas manquer

En ce début d’année, Samsung a voulu gâter ses consommateurs avec le lancement de son Galaxy S21 FE 5G. Le smartphone haut de gamme bénéficie d’une offre de reprise. C’est-à-dire que l’enseigne reprend votre ancien smartphone et déduit la somme immédiatement de votre achat. Il vous suffit de faire estimer votre mobile actuel directement en ligne, en répondant à quelques questions. De plus, en ce moment, tous les utilisateurs bénéficient de 100 euros de bonus reprise d’un ancien smartphone ou tablette… même si l’écran est cassé ! Les utilisateurs en possession d’un Galaxy A, S7, S8, S9 ou S10e peuvent également profiter d’un boost additionnel de 70 euros sur la valeur de reprise de leur mobile. De quoi faire de belles économies sur le montant total du smartphone.



Ce n’est pas tout : la marque a décidé de faire un cadeau supplémentaire aux acquéreurs du Samsung Galaxy S21 FE 5G. Lors de l’achat, une paire de Galaxy Buds2 est offerte. Et, petit bonus : l’acheteur est en mesure de choisir la couleur de ses écouteurs, afin d’être sûr qu’ils lui conviendront parfaitement.

Attention, ces offres ne sont valables que jusqu’au 8 février 2022.

Samsung Galaxy S21 FE 5G : une fan édition réussie

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est le deuxième smartphone de l’enseigne à porter la mention « Fan Édition ». S’il est présenté comme un appareil « allégé », il est doté de plusieurs belles caractéristiques qui ont déjà séduit les consommateurs.

Un design élégant

Le Galaxy S21 FE 5G s’inspire du design du S21, en y apportant de quelques modifications. Tout d’abord, un grand écran ultra fluide de 6,4 pouces avec un rafraichissement d’écran de 120 Hz par seconde. Ce qui est un grand atout pour les consommateurs, notamment ceux passant du temps à jouer aux jeux vidéo. Cela permet d’éviter les ralentissements et assure une réactivité à toute épreuve. Cette dernière ne serait pas grand-chose sans son puissant processeur Snapdragon 888 accompagné de 6 Go de mémoire vive. Celui-ci permettra une grande performance du Galaxy S21 FE, quelle que soit son utilisation.

Son design est complété d’un écran Amoled en Full HD+, comprenant la technologie Gorilla Glass Victus pour éviter toutes rayures malvenues. Enfin, la certification IP 68 permet de protéger le smartphone contre la poussière et l’eau.

Des photos lumineuses à chaque instant

Du côté des photos, le Samsung Galaxy S21 FE 5G réserve encore de belles surprises. Il est doté d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Pour pouvoir zoomer, sans perdre la qualité de ses photos, un space zoom x30 ainsi qu’un zoom optique hybride x3 ont été ajoutés. L’association de ces technologies permet à son utilisateur de prendre des photos de qualité, lumineuses et nettes de jour comme de nuit. De plus, l’enseigne a ajouté des logiciels permettant d’améliorer la performance des photographies. Le nouveau mode portrait offre la possibilité de modifier l’arrière-plan, par exemple. Quant au mode réalisateur, pour le format vidéo, il permet de filmer avec les caméras avant et arrière simultanément.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G saura séduire ceux voulant graver leurs souvenirs de la plus belle des manières.

Une autonomie irrésistible

Pour accompagner son utilisateur à chaque instant, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est équipé d’une batterie de 4 500 mAh ainsi qu’une charge rapide de 25 W. Cela permettra au smartphone d’être performant, quelle que soit l’utilisation qui en est faite : jeu vidéo, recherches Internet ou encore écoute prolongée de musique. Il est également doté de la charge sans fil, de 15 W. Autre surprise offerte par le Galaxy S21 FE : la charge inversée. Le constructeur explique que poser ses Galaxy Buds2 (offert lors de l’achat du smartphone) à l’arrière du mobile pendant cinq minutes permet de récupérer deux heures de charge. Ce qui est loin d’être négligeable.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.