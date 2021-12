Samsung Galaxy S21 FE : découvrez son prix en euros avant le lancement officiel

Le leaker Roland Quandt vient de dévoiler le prix du Galaxy S21 FE en Europe. Le smartphone coûtera 749 euros pour la version avec 6 GO de RAM et 128 Go de stockage, et 819 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cependant, son prix en France serait légèrement différent.

Samsung Galaxy S21 FE – Crédit : Evan Blass

D’après les informations dévoilées par le site Cdiscount, le Galaxy S21 FE serait commercialisé à 729 euros ou 799 euros suivant la configuration choisie. Le smartphone est donc un peu moins cher que le Galaxy S20 FE 5G de l’année dernière, qui démarrait à 759 euros en France. Cependant, il est bien plus cher que le prix auquel nous l’attendions.

Samsung a repoussé le lancement de son Galaxy S21 FE à plusieurs reprises, ce qui nous laissait espérer que son prix allait être bradé. On sait que le géant coréen lancera son smartphone le 4 janvier prochain, mais il sera rapidement remplacé par la nouvelle génération dès le mois suivant. En effet, Samsung prévoit également de présenter ses futurs Galaxy S22 le 8 février prochain. Compte tenu du prix très élevé du Galaxy S21 FE, les Galaxy S22 pourraient bien être plus chers que les Galaxy S21 de 2021.

La fiche technique du Galaxy S21 FE dévoilée par Cdiscount

En plus de dévoiler le prix des différentes versions du Galaxy S21 FE, Cdiscount a également confirmé la plupart des caractéristiques techniques du smartphone. On retrouvera par exemple un écran AMOLED FHD+ de 6,4 pouces, un capteur photo principal de 12 MP ainsi qu’une batterie de 4500 mAh.

On sait également que le Galaxy S21 FE sera propulsé par un SoC Exynos 2100, comme les autres modèles de la série Galaxy S21. Le smartphone utilisera également un second objectif ultra grand-angle de 12 MP, ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique 3X. Du côté de la recharge rapide, il faudra se contenter d’une puissance maximale de 25 W. En attendant le lancement, vous pouvez aller redécouvrir les images officielles du smartphone.