Samsung Galaxy S21 FE : la production du smartphone a-t-elle été retardée ?

Le Galaxy S21 FE, le smartphone le plus abordable de la gamme S21, sortira-t-il bien cet été ? Rien n’est moins sûr. De nombreux rapports indiquent que Samsung aurait suspendu sa production, bien que le géant ait rapidement démenti.

Nos confrères coréens d’ETNews ont affirmé ce week-end que la production du téléphone non annoncé avait été arrêtée en raison d’une pénurie de semi-conducteurs. Ils annonçaient également que les processeurs Qualcomm avaient été réaffectés aux appareils pliants.

Samsung S21 FE – Crédit : OnLeaks

Samsung a rapidement communiqué à ce sujet en réponse aux allégations, en déclarant : « Bien que nous ne puissions pas discuter des détails du produit non commercialisé, rien n’a été déterminé concernant la prétendue suspension de la production. ».

En effet, hier, lorsque nous évoquions que Samsung dévoilerait les Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et Watch 4 le 3 août prochain, le leaker @chunvn8888 annonçait également que le Galaxy S21 FE aurait été retardé d’au moins un mois à cause des pénuries de composants. Depuis, d’autres célèbres leakers tels que @FrontTron et @UniverseIce ont corroboré ces informations.

Quand est attendu le Samsung S21 FE ?

Dans la publication d’ETNews, aujourd’hui supprimée, un responsable de l’industrie familier avec la situation avait déclaré : « Je sais que Samsung a alloué des puces Qualcomm aux téléphones pliants et a suspendu le modèle FE parce qu’il n’y a pas assez de semi-conducteurs. ». Ce dernier a récemment été aperçu sur le benchmark Geekbench avec 8 Go de RAM.

On sait que la pénurie de puces touche actuellement toute l’industrie. Les smartphones ne sont pas le seul secteur impacté par ces difficultés d’approvisionnement. En effet, on retrouve aussi des pénuries importantes dans le secteur de l’automobile, des consoles de salon ou des composants informatiques. La pénurie de composants pourrait finalement durer plusieurs années, d’après le PDG d’Intel.

Bien qu’il soit intéressant de noter que Samsung n’a pas formellement démenti le rapport d’ETNews, il faudra patienter avant de voir si le Samsung S21 FE arrivera bien cet été. L’année dernière, le S20 FE n’a été annoncé qu’en septembre et est sorti en octobre. Le géant coréen a donc encore quelques mois pour résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement avec son successeur.

Source : Bloomberg