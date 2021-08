Samsung Galaxy S21 FE: le nouveau flagship de la marque coréenne devrait sortir avant la fin de l’année

Le Samsung Galaxy S20 FE (pour Fan Edition) est sorti en octobre 2020. Un an après sa sortie, c’est toujours un très bon téléphone pour sa gamme de prix. Le Galaxy S20 FE est le flagship du Samsung Galaxy S20. C’est à dire un téléphone qui reprend des caractéristiques intéressantes du smartphone haut de gamme, à un prix plus abordable. Il semblerait que Samsung souhaite réitérer l’expérience avec le Samsung Galaxy S21 FE. Il serait à son tour le flagship du Galaxy S21, sorti en janvier 2021. Si la production du S21 FE semble avoir souffert de la pénurie de puces, le smartphone devrait bel et bien sortir prochainement.

Visuel du Samsung S21 FE – Crédits : OnLeaks

Un smartphone performant à un prix abordable

On peut s’attendre à ce que le design du Samsung Galaxy S21 FE soit similaire à celui du Galaxy S21. C’est ce que confirment les derniers rendus, partagés par Evan Blass le 20 août. Le S21 FE pourrait avoir un écran AMOLED de 6,4 pouces de diagonale. A l’avant du téléphone, on retrouve l’encoche de l’appareil photo frontal, centrée sur le haut de l’écran. Au dos se trouve un triple module caméra, légèrement en relief, mais qui s’intègre parfaitement au reste du design. Pour ce qui est des coloris, le S21 FE ne devrait pas bénéficier du design bi-ton du Galaxy S21, mais devrait être décliné en plusieurs couleurs : blanc, gris, vert, bleu et violet.

Au niveau des performances, le S21 devrait embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 888, qui promet de bonnes performances. On annonce également une batterie de 4500 mAH, une RAM de 8gb (contre 6gb pour le S20 SE), et une mémoire interne de 128gb ou 256gb. L’appareil photo devrait rester similaire à celui du S20 SE, qui était déjà très efficace. On devrait donc retrouver trois caméras à l’arrière : un capteur principal de 12MP, un téléobjectif de 8MP et un capteur ultra grand angle de 12MP.

Concernant le prix, le S20 FE avait été lancé à 699$, soit 300$ de moins que le Galaxy S20. Rien ne dit que Samsung conservera cette règle pour le S21 FE, puisque le Galaxy S21 était déjà moins cher que son prédécesseur. On peut espérer qu’il soit tout de même beaucoup plus abordable que les très hauts de gamme Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. L’attente ne devrait plus être très longue, puisqu’il est fort probable que le Samsung Galaxy S21 FE sorte avant la fin de l’année 2021.

