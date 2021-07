Samsung Galaxy S21 FE : une image officielle du smartphone fuite avant sa présentation !

Après avoir dévoilé les images officielles de la nouvelle Galaxy Watch 4 Classic, nos confrères d’Android Headlines nous donnent désormais un aperçu du Galaxy S21 FE. Ce n’est pas la première fois que nous avons affaire au Galaxy S21 FE, puisque son design avait été révélé par OnLeaks en avril dernier.

Samsung Galaxy S21 FE – Crédit : Android Headlines

D’après Android Headlines, le smartphone devrait être disponible en quatre coloris : gris, vert clair, violet clair et blanc. Par conséquent, aucune version noire ne serait disponible cette année. Pourtant, des images dévoilées par Evan Blass le mois dernier comprenaient bien une version noire. Il faudra certainement attendre la présentation officielle avant d’en savoir plus. En tout cas, le Galaxy S21 FE s’annonce comme étant un smartphone très coloré !

Le Samsung Galaxy S21 FE n’arrivera pas avant octobre

Comme son prédécesseur, le Galaxy S20 FE, le Galaxy S21 FE sera une version plus abordable des Galaxy S21 haut de gamme. On sait qu’il utilisera un Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. À l’avant, on retrouvera un écran OLED de 6,5 pouces compatible 120 Hz, et une caméra selfie logée dans un poinçon.

Le smartphone serait alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide 45 W. C’est bien plus que le Galaxy S21 Ultra, pourtant plus cher, qui ne propose lui qu’une recharge filaire de 25 W.

Au dos, on retrouvera trois caméras comme sur les Galaxy S21 et S21+. Pour rappel, ces deux smartphones utilisent un capteur principal de 12 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 64 MP. Les caméras du Galaxy S21 FE pourraient être légèrement différentes, mais la configuration restera la même.

Il faudra se montrer patient avant de voir arriver le Galaxy S21 FE, puisque sa sortie a récemment été reportée à octobre. En effet, comme tous ses concurrents, Samsung ferait face à une pénurie de puces sans précédent. Celle-ci contraindrait le fabricant coréen à ne proposer le smartphone qu’en Europe et aux États-Unis.

Source : Android Headlines