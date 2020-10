Samsung Galaxy S21 : pas de caméra sous l’écran, elle serait réservée au Galaxy Z Fold 3

Alors que certains de ses concurrents misent beaucoup sur cette nouvelle technologie, Samsung aurait fait le choix de ne pas équiper ses Galaxy 21 d’une caméra sous l’écran. On retrouverait le même poinçon que sur les Galaxy S20 actuels.

Selon le site coréen The Elec, Samsung espérait à l’origine équiper les Galaxy S21 avec une caméra sous l’écran, mais en raison d’un « faible rendement de production », elle a dû abandonner ses plans.

Série Galaxy S21 – Crédit : Samsung

Samsung développe cette technologie depuis des années, mais celle-ci n’est pas encore prête à être produite. C’est-à-dire que la caméra sous l’écran ne sera pas prête pour la fabrication en série début janvier, date à laquelle Samsung devrait commencer à produire ses prochains Galaxy S. Si la marque coréenne suit le même schéma que les années précédentes, ils devraient être commercialisés dès le mois de février.

Le Galaxy S21 ne serait pas une révolution

Cette nouvelle de l’abandon de la caméra sous l’écran pour cette génération ne fait que se rajouter aux autres mauvaises nouvelles. Les Galaxy S21 de 2021 ne seraient pas des révolutions. En effet, Samsung abandonnerait un capteur photo sur sa future gamme, mais le fabricant coréen pourrait introduire un nouveau capteur, le Samsung Bright HM2, la nouvelle génération des capteurs 108 MP.

En ce qui concerne l’autonomie, seul le Galaxy S21+ profiterait d’une batterie avec une plus grande capacité. Celles des Galaxy S21 et S21 Ultra conserveraient la même capacité que la génération actuelle. Néanmoins, on peut espérer un petit gain d’autonomie sur toute la gamme grâce au futur processeur de Samsung.

Le futur processeur Samsung pour ses smartphones de 2021, qui se nomme pour l’instant Exynos 2100, a déjà fait son apparition sur Geekbench. Celui-ci corrigerait les nombreux problèmes de l’Exynos 990 du Galaxy S20. En effet, celui-ci serait moins gourmand en énergie, et aurait des performances similaires au Snapdragon 875, qui sera dévoilé le 1er décembre.

Source : The Elec