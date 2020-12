Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra : les prix des smartphones ont fuité

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra n’ont pas encore été officiellement annoncés, mais leur prix viennent d’être dévoilés par une nouvelle fuite. Le modèle standard sera moins cher que l’année dernière, mais le modèle ultra sera plus cher.

Rendus du Samsung Galaxy S21 Ultra – Crédit : Evan Blass / @evleaks

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont attendus pour le 14 janvier 2021. Le constructeur sud-coréen n’a donc pas encore présenté ses trois nouveaux smartphones. Cependant, nous les connaissons déjà très bien grâce aux multiples fuites qui circulent sur la toile depuis plusieurs semaines. Après les spécifications techniques et les coloris des prochains smartphones de Samsung, le dernier point encore mystérieux était le prix, jusqu’à présent.

Les Galaxy S21 et S21+ sont moins chers, mais le S21 Ultra est 50 € plus onéreux

Le site 91Mobiles a révélé les prix en euros des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne est que Samsung a finalement réduit les prix des deux premiers modèles de la gamme du Galaxy S21. Ainsi, les Samsung Galaxy S21 et S21+ seront moins chers de 50 € que les Galaxy S20 et S20+ l’année dernière. La mauvaise nouvelle est que Samsung a gonflé le prix du modèle haut de gamme, le Galaxy S21 Ultra. Les prix qui ont fuité sont les suivants :

Galaxy S21 128 Go : 849 € ;

Galaxy S21+ 128 Go : 1 049 € ;

Galaxy S21+ 256 Go : 1 099 € ;

Galaxy S21 Ultra 128 Go : 1 399 €.

Vous remarquerez que la fuite n’a pas précisé le prix des autres variations du Samsung Galaxy S21 Ultra. En plus d’être disponible dans deux nouveaux coloris quelques mois après sa sortie, le Galaxy S21 Ultra ne sera pas commercialisé qu’avec 128 Go de stockage interne. Un modèle avec 256 Go et un autre avec 512 Go sont aussi attendus. Étant donné ces prix, il ne fait aucun doute que le Galaxy S21 Ultra 512 Go franchira la barre des 1 500 €.

Comme pour le Galaxy Note 20 et son fameux dos en plastique, certains utilisateurs vont trouver les prix plutôt élevés pour une face arrière en plastique, seulement 128 Go d’espace de stockage interne et l’absence d’un emplacement pour une carte microSD. Ne parlons même du chargeur et de la coque de protection qui seraient absents de la boîte du Galaxy S21.

Source : NotebookCheck