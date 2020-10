Samsung Galaxy S21 Ultra : les caractéristiques techniques principales révélées

En effet, selon Ishan Agarwal et 91Mobiles, il est probable que le Galaxy S21 Ultra se contente de recycler un certain nombre de caractéristiques et de fonctions du Galaxy S20 Ultra.

Samsung S21 Ultra – Crédit : OnLeaks

Le rapport reprend les détails du S21 Ultra que nous avons vus lors de précédentes fuites. Cela inclut la batterie de 5 000 mAh, un nouveau capteur principal 108 MP et le même capteur selfie de 40 MP du S20 Ultra. Les rendus de OnLeaks suggèrent que la série S21 pourrait conserver un poinçon en haut de l’écran.

Le Galaxy S30 Ultra mesurerait 165,1 mm x 75,6 mm x 8,9 mm, ce qui n’est pas beaucoup plus petit que les 166,9 mm x 76 mm x 8,8 mm du Galaxy S20 Ultra. Cette taille réduite s’expliquerait par l’écran de 6,8 pouces 2K Dynamic AMOLED 120 Hz, alors que le S20 Ultra embarquait un écran légèrement plus grand, de 6,9 pouces.

Quelques différences avec le S20 Ultra

D’après toutes les informations dont nous disposons, le Galaxy S21 ne devrait pas être une révolution cette année, car Samsung souhaiterait concentrer ses efforts sur sa gamme Fold. En outre, Samsung introduirait un nouveau design au niveau de son module photo. Des exemplaires du module photo du S21 ont déjà été dévoilés. Samsung serait activement à la recherche de l’origine de la fuite. Ceux-ci semblent provenir d’un employé de l’usine Samsung Thái Nguyên au Vietnam.

Le S21 Ultra introduira également un nouveau processeur gravé en 5 nm, l’Exynos 2100, qui est déjà apparu sur Geekbench. Celui-ci sera le principal concurrent du Snapdragon 875 de Qualcomm qui sera présenté le 1er décembre. Enfin, selon Ishan Agarwal, le S21 Ultra fonctionnera sous Android 11 avec One UI 3.0 dès sa sortie en janvier ou en février.

Source : 91mobiles