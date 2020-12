Samsung Galaxy S21 : un rendu officiel dévoilé un mois avant la présentation

L’image corrobore les récentes fuites concernant un écran plat sur le modèle de base de la série Galaxy S21. C’est la première fois que Samsung utilise un écran plat sur l’un de ses modèles Galaxy S depuis le Galaxy S10e en 2019.

Samsung Galaxy S21 Press Render – Crédit : Evan Blass

Nous savions que le Galaxy S21 aurait un écran plat quand OnLeaks a dévoilé le design du smartphone dès le mois d’octobre. Max Weinbach avait ensuite corroboré cette information en dévoilant la plupart des caractéristiques techniques de toute la gamme Galaxy S21. Ice Universe a également dévoilé les protections d’écran des smartphones, qui confirmaient les bordures extra-fines.

Le Galaxy S21 ressemble beaucoup au Galaxy S20, du moins de face

En voyant ce rendu, vous pourriez avoir l’impression d’avoir affaire à un Galaxy S20. Cependant, quelques différences sont à relever. En effet, on peut voir que les bordures latérales du téléphone sont plus grosses que son prédécesseur, car l’écran n’est plus incurvé. Le menton (bordure inférieure) est lui plus étroit que sur le Galaxy S20.

Toutes les bordures du Galaxy S21 semblent désormais uniformisées, comme le fait déjà Apple sur ses smartphones. Ice Universe a comparé le téléphone de Samsung avec l’iPhone 12, et il semble que le menton du Galaxy S21 soit légèrement plus petit que chez Apple.

Comme nous avions pu voir sur les protections d’écran, c’est bien le Galaxy S21 Ultra qui disposera des bordures les plus fines du marché. En effet, il s’agira du seul smartphone incurvé de la gamme, et son menton sera également plus fin.

De face, les différences ne sont donc pas flagrantes comparées à la génération précédente. C’est au dos du smartphone que Samsung a réalisé le plus de changements, comme vous pouvez le voir dans les nouveaux rendus des Galaxy S21 de LetsGoDigital. Ce design a été confirmé par des vidéos promotionnelles des smartphones, récupérées avant la présentation officielle le 14 janvier.

Compared with iPhone 12, Galaxy S21 has a slightly narrower chin. pic.twitter.com/OKNOPwg20H — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2020

Source : Evan Blass