Samsung Galaxy S22 Ultra : aucune amélioration majeure de la partie photo ne serait prévue

Selon nos confrères de Galaxy Club, la configuration de l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra pourrait ne pas être si différente de celle du Galaxy S21 Ultra. Les grands changements seraient plutôt réservés aux Galaxy S22 et S22+.

Samsung Galaxy S21 Ultra – Crédit : N. Tho. Duc / Unsplash

Galaxy Club a dévoilé que le Galaxy S22 Ultra sera équipé d’un périscope et d’un téléobjectif à l’arrière, et ceux-ci ne seraient pas différents du Galaxy S21 Ultra que nous avions pu tester. En effet, le périscope permettrait toujours un zoom optique 10X, et le téléobjectif sera probablement capable de réaliser un zoom optique 3X. Les deux capteurs seraient de 10 MP, soit exactement comme ceux du Galaxy S21 Ultra (capteurs Samsung S5K3J1).

Samsung utilisera également un capteur principal de 108 MP de nouvelle génération, probablement un HM4, qui sera sans surprise toujours plus performant et sensible à la lumière. On retrouvera également un quatrième capteur ultra grand-angle, dont les détails sont pour l’instant inconnus.

Samsung réserve les améliorations importantes pour ses Galaxy S22 et S22+

Plutôt que d’améliorer la configuration photo du Galaxy S22 Ultra, Samsung aurait décidé de porter toute son attention sur les Galaxy S22 et S22+. En effet, nous savons que les deux smartphones du géant coréen utiliseraient un capteur principal de 50 MP, dont la référence est encore inconnue.

On retrouvera également un deuxième capteur ultra grand-angle de 12 MP, ainsi qu’un troisième capteur téléobjectif, qui permettra probablement un zoom optique 3X. Il s’agirait donc d’une grosse amélioration par rapport aux S21 de cette année, puisqu’ils n’avaient pas vraiment bénéficié de meilleurs capteurs depuis la sortie des Galaxy S20 en 2019.

Nous en saurons davantage à mesure que nous approcherons de la date de lancement en février 2022. Comme avec tous les autres appareils du géant coréen, on imagine que des leakers dévoileront l’intégralité de la fiche technique plusieurs semaines avant leur présentation.

Source : Galaxy Club