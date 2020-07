Samsung Galaxy Tab 7 Plus : une fuite dévoile ses caractéristiques

Le rapport indique que deux tablettes seront proposées, une Galaxy S7 Tab standard et une Galaxy S7 Tab Plus, cette dernière étant équipée du tout nouveau chipset Snapdragon 865 Plus qui support la 5G.

La Tab S7 Plus pourrait également être équipé d’un écran de 12,4 pouces (probablement 120hz) avec une définition de 2 800 x 1 752. Il est prévu qu’elle conserve le capteur d’empreintes digitales de la Galaxy Tab S6. Les joueurs et les passionnés de multitâche pourront tirer parti de l’écran plus grand ainsi que du processeur plus puissant. Ils pourront également compter sur au moins 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

La Tab S7 Plus conservera néanmoins les mêmes capteurs à l’arrière que sur la Tab S6, avec une caméra principale de 13 Mpx et une caméra secondaire de 5 Mpx. Un capteur photo à l’avant de 8 Mpx est également prévu.

Une autonomie conséquente

Mais la plus grande nouvelle est peut-être la taille possible de la batterie de la Tab S7 Plus. La tablette pourrait abriter une batterie de 10 090 mAh, ce qui pourrait porter l’autonomie à plus de deux jours d’utilisation.

Une question demeure cependant : le prix. À titre de comparaison, la Galaxy Tab S6 a fait ses débuts à 779€ avec un chipset Snapdragon 855, un écran de 10,5 pouces et une batterie de 7 040 mAh. Avec toutes ces améliorations, la série Galaxy Tab S7 pourrait faire considérablement grimper l’addition, il ne serait pas étonnant de la voir s’approcher des 999€.

Il est fort probable que Samsung lance la série Galaxy Tab S7 en même temps que la gamme Galaxy Note 20 lors de son événement digital Unpacked prévu pour le 5 août.

