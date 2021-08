Samsung Galaxy Watch 4 Classic : des images en fuite dévoilent la nouvelle interface One UI

Les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic sont attendues pour le 11 août. Samsung les présentera à l’occasion de l’évènement Unpacked. Ce n’est pas la première fois que les montres connectées fuitent puisque le design de la Galaxy Watch 4 Classic a fuité en images le mois dernier. Néanmoins, c’est la première fois qu’une fuite concerne directement la nouvelle interface utilisateur de Samsung, One UI.

L’interface de la prochaine Samsung Galaxy Watch 4 Classic – Crédit : Max Weinbach / Twitter

One UI est la surcouche de Samsung. La Galaxy Watch 4 fonctionnera sous Wear OS 3, le nouveau système d’exploitation de Google pour les wearables. D’ailleurs, Samsung a confirmé à l’occasion du MWC 2021 que ses prochaines montres connectées bénéficieront de la fusion entre Wear OS et Tizen.

La Galaxy Watch 4 est le résultat de la fusion entre Wear OS et Tizen

Les images de la Galaxy Watch 4 Classic ont d’abord été partagées par 91Mobiles. Finalement, le célèbre leaker Max Weinbach les a partagées sur son compte Twitter sans le watermark. On peut donc mieux apprécier la nouvelle interface utilisateur.

Especially when I can just do this pic.twitter.com/HcQMWpvG8m — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 1, 2021

Les photos en fuite sont celles des modèles argent et noir de la Galaxy Watch 4 Classic. Il semblerait que les bracelets de la montre soient en cuir. Les utilisateurs pourront aussi choisir entre un boîtier en aluminium et un boîtier en acier inoxydable. Deux tailles de cadran seront disponibles : 42 et 46 mm.

De plus, comme on s’y attendait déjà, la montre est équipée d’un cadran rotatif ainsi que de deux boutons physiques sur le côté droit. Au niveau de la surcouche One UI, les deux photos ne permettent pas vraiment d’en apprendre davantage. Néanmoins, comme Maw Weinbach l’a précisé, « One UI pour Wear OS 3 semble presque identique à Tizen ».

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de la prochaine Samsung Galaxy Watch 4, il faut s’attendre à un SoC Exynos W920, au GPS intégré et à une étanchéité 5 ATM. La Galaxy Watch 4 sera également dotée d’un nouveau capteur pour analyser l’eau et la graisse de votre corps, mais elle ne prendra finalement pas en charge le suivi du taux de glycémie.

Source : phoneArena