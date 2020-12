Samsung Galaxy Watch Active : une réduction de 70€ chez la Fnac

Alerte super bon plan chez la Fnac ! L’enseigne vous propose la Samsung Galaxy Watch Active 40mm noir pur pour seulement 179,99€ au lieu de 249,99€. Une réduction de 70€ à ne pas rater sur cette montre connectée qui a déjà largement fait ses preuves.

Véritable bijou de technologie, la Samsung Galaxy Watch Active est faite pour vous accompagner dans votre quotidien et vos pratiques sportives. Dotée d’un design léger et discret, elle ne pèse que 25 grammes pour 10,5mm d’épaisseur. Elle peut détecter automatiquement vos mouvements et prend en charge 6 activités. Equipée d’un GPS, elle est également étanche jusqu’à 50 mètres.

Côté fonctionnalités, la Samsung Galaxy Watch Active est complète. Elle propose un cardiofréquencemètre pour suivre votre rythme cardiaque, le suivi de votre sommeil et une application dédiée, Samsung Health, pour accéder rapidement à toutes les informations concernant votre santé. Elle reçoit aussi les notifications de votre smartphone et vous permet de répondre à vos proches via son microphone intégré.

Profitez de la Google Nest Mini à seulement 19,99€ avec votre Galaxy Watch Active

Chez la Fnac, les bonnes nouvelles arrivent rarement seules. En plus des 70€ de réduction sur la Samsung Galaxy Watch Active, la Fnac vous propose de profiter de la Google Nest Mini à seulement 19,99€ ! Pour bénéficier de cette offre, c’est simple : il vous suffit d’acheter la Samsung Galaxy Watch Active à 179,99€ ou tout autre produit éligible à plus de 80€ sur le site de la Fnac.

Mais attention, cette offre, comme la précédente, est à durée limitée ! Pour en profiter, vous devez vous rendre dès maintenant sur le site de la Fnac.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.