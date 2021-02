Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 : les smartphones pliants arriveraient en juillet

Samsung pourrait lancer ses prochains smartphones pliants plus tôt que prévu. Un leaker réputé vient d’affirmer que les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sortiraient au mois de juillet, soit deux mois avant la sortie habituelle en septembre.

Les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sont les prochains smartphones pliants du constructeur sud-coréen. Celui-ci semble avoir modifié sa stratégie de lancement. En effet, il annonce généralement ses smartphones au mois de septembre. Cependant, comme d’autres sources l’avaient déjà précisé, les prochains smartphones arriveraient plus tôt que prévu. Le célèbre leaker « Ice Universe » affirme que les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sortiraient en juillet.

Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sortiraient 6 mois après le Galaxy S21

Cette fuite semble d’autant plus véridique que le flagship de Samsung, le Galaxy S21, est lancé depuis le 29 janvier. D’ailleurs, les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra sont plus abordables que la gamme précédente, mais ils n’apportent pas de nouveautés majeures. De plus, si Samsung souhaite conserver deux annonces majeures par an, il est évidemment raisonnable d’en faire une tous les six mois. La sortie des Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 n’aurait donc pas lieu en juin comme certains le pensaient, mais bel et bien en juillet. Sur Twitter, le leaker « Ice Universe » a simplement déclaré que : « nous devrons peut-être attendre 5 mois pour voir les Flip 3 et Fold 3 ».

We may have to wait 5 months to see Flip 3 and Fold 3. — Ice universe (@UniverseIce) February 4, 2021

Le Galaxy Z Flip 3 est le successeur du Galaxy Z Flip à clapet que nous avons pris en main l’année dernière puisque Samsung a décidé de faire l’impasse sur la deuxième génération. Il y a bien eu le Galaxy Z Flip 5G, mais il ne peut pas être réellement considéré comme le Z Flip 2. Cette décision a probablement été prise dans un souci d’harmonisation des gammes, tout comme le Galaxy S20 a remplacé le S11.

Quant au Galaxy Z Fold 3, il s’agit du digne successeur du Z Fold 2 qui marquait déjà une nette amélioration par rapport au premier du nom. Selon de récentes informations, le Galaxy Z Fold 3 sera plus fin et plus léger que le Z Fold 2 tout en conservant un prix similaire. Le smartphone pliant serait effectivement vendu autour de 2 000 euros. Un rendu dévoilé au début de la semaine laisse même suggérer que le design du Galaxy Z Fold 3 est similaire au Galaxy S21 Ultra.

