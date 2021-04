Samsung Galaxy Z Flip : le smartphone à clapet à 799 € chez Amazon

Sorti sur le marché il y a un an, le smartphone Samsung Galaxy Z Flip était au prix de départ affiché à 1500 €. Aujourd’hui chez Amazon, vous allez pouvoir l’acheter au prix de 799 €.

Samsung Galaxy Z Flip à prix réduit chez Amazon

Ce smartphone Galaxy Z Flip 256 Go n’est pas comme les autres. En effet il se plie horizontalement afin de rentrer facilement dans votre poche. Bien évidemment cet atout fait de lui un smartphone plus onéreux que les smartphones « traditionnels ». C’est le moment de l’acheter, car chez Amazon il est actuellement à 799 €.

Ce smartphone a tendance à nous rappeler nos téléphones à clapet, une petite pointe de nostalgie qui devrait vous séduire. Cependant pour regarder vos séries ou encore pour surfer vous pouvez bien évidemment le déplier afin d’agrandir votre écran. Déplié, il propose un écran de 6,7 pouces avec en plus un second écran sur le clapet de 1,06 pouce qui vous permettra de voir vos notifications.

Équipé d’un processeur Snapdragon 855+ et de ses 8Go de mémoire vive, il a des caractéristiques techniques plutôt solides. Son autonomie, elle, n’est pas extraordinaire : en effet il pourra tenir à peine une journée complète, et ce à cause de sa batterie assez faible de 3300 mAh.

Toutefois si ce modèle ne vous plait pas, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, il vous permettra de trouver votre bonheur.