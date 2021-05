Samsung Galaxy Z Fold 3 : le smartphone pourrait arriver sans aucun bouton physique

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 devrait arriver dans les prochains mois, et pourrait bien chambouler les codes du marché. En effet, un brevet découvert par nos confrères de LetsGoDigital suggère qu’il n’embarquera aucun bouton physique.

Comme le montre l’image ci-dessous, Samsung a breveté un design qui comporte deux ensembles de boutons capacitifs, un de chaque côté du cadre de l’appareil. En pliant l’appareil, on combine ces huit zones tactiles en quatre zones plus grandes, ce qui faciliterait le déclenchement d’actions.

Samsung Galaxy Z Fold 3 sans aucun bouton physique – Crédit : LetsGoDigital

Plusieurs mois avant la présentation du Galaxy Z Fold 3, nous connaissons déjà une partie de la fiche technique du téléphone. Nous savons notamment qu’il sera le premier modèle du géant coréen à être équipé d’une caméra dissimulée sous l’écran.

Le smartphone pourrait également être doté d’importantes fonctions de suivi de la santé, si l’on en croit un autre brevet qui avait aussi été découvert par Samsung. L’absence de boutons physiques pourrait être un nouvel indice qui va dans ce sens.

Aucun bouton physique sur le Galaxy Z Fold 3 ?

Selon la description du brevet, les boutons physiques traditionnels causent des problèmes à l’utilisateur et peuvent endommager la charnière. Le brevet vise à remplacer les boutons physiques par des boutons virtuels tactiles. Ils seront capables de réaliser diverses fonctions.

On imagine que ces boutons tactiles seront sensibles à la pression, afin d’être compatibles avec les fonctions santé, mais aussi pour éviter les pressions accidentelles. Enfin, comme c’était le cas avec les boutons physiques, les utilisateurs pourront attribuer des fonctions supplémentaires, notamment des fonctions gestuelles.

Ainsi, il sera par exemple possible d’appuyer sur un des boutons pour éteindre l’appareil, tandis qu’un balayage vers le haut ou vers le bas permettra de contrôler le volume. Une fois le téléphone replié, les boutons deviendront plus gros, ce qui devrait faciliter leur accès. On ne sait pas encore si ces fonctions seront paramétrables par les utilisateurs.

Si Samsung retire vraiment les boutons de son futur Galaxy Z Fold 3, il se pourrait qu’il récidive avec d’autres modèles, notamment le Galaxy Z Fold Tab qui serait prévu pour début 2022. Celui-ci serait le premier smartphone de Samsung à être équipé de deux charnières.

Source : LetsGoDigital