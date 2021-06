Samsung Galaxy Z Fold 3 : sa caméra sous l’écran sera la meilleure du marché

Le Galaxy Z Fold 3 sera dévoilé par Samsung en août prochain. En plus de proposer des technologies plus matures, il sera également le premier smartphone du géant coréen à être équipé d’une caméra sous l’écran.

Les caméras sous l’écran sont la prochaine révolution qui vont permettre aux fabricants de smartphones de se passer des encoches, poinçons ou encore caméras pop-up qui viennent gâcher l’expérience utilisateur.

Galaxy Z Fold 2 photoshoppé pour ressembler au Galaxy Z Fold 3 – Crédit : Ice Universe

Les caméras sous l’écran ne sont pas une nouvelle technologie, mais ne sont pas encore très démocratisées. En effet, pour l’instant, seul ZTE a commercialisé un smartphone équipé de cette technologie avec son Axon 20 5G.

ZTE a lancé cette technologie longtemps avant ses concurrents, alors que celle-ci n’était pas encore très aboutie. Cela lui a valu des résultats exécrables au test DxOMark pour la caméra selfie. En effet, le site internet avait noté de gros problèmes au niveau de la balance des blancs et de la colorimétrie, ce qui a conduit à une mauvaise note de seulement 26 points. Après l’échec de ZTE, ce sera à Samsung d’essayer de convaincre les utilisateurs avec la caméra sous l’écran de son Galaxy Z Fold 3.

La caméra sous l’écran de Samsung va offrir de meilleurs résultats

Selon le célèbre leaker Ice Universe, la caméra selfie sous l’écran du Galaxy Z Fold 3 offrira une transmittance de la lumière 40 % plus élevée par rapport aux caméras sous l’écran des smartphones existants. Cela signifie que la caméra peut absorber plus de lumière, ce qui conduit à des images et des vidéos relativement plus lumineuses avec moins de bruit.

Néanmoins, malgré la qualité des photos améliorées, Ice Universe note que l’implémentation de cette technologie par Samsung n’est pas encore parfaite. En effet, l’emplacement de la caméra frontale n’est pas complètement invisible, et on pourra voir la zone où elle se trouve suivant l’inclinaison de l’écran.

Samsung devrait lever le voile sur le Galaxy Z Fold 3 en août prochain aux côtés du Galaxy Z Flip 3, dont nous connaissons déjà le design. Le prochain smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold 3, devrait être ensuite rejoint par d’autres smartphones qui proposeront également une caméra sous l’écran.

Source : Ice Universe