Samsung : l’arrivée de Galaxy Watch 3 est imminente selon les pages d’assistance technique

Il est suivi d’un autre modèle, le SM-R845F, et le seul numéro manquant est celui du SM-R840 qui a déjà fait l’objet d’une fuite et a été révélé dans une présentation complète à la presse comme étant la Samsung Galaxy Watch 3.

Crédit : @evleaks

Les pages de support technique pour la prochaine Samsung Galaxy Watch ont été publiées prématurément, comme l’a découvert MySmartPrice, indiquant que Samsung n’attendra probablement pas l’événement Unpacked 2020 du 5 août pour annoncer les nouveaux modèles, bien que ce soit la date indiquée sur les rendus de presse qui a fait l’objet de fuites.

Les dernières informations concernent la date du 22 juillet, qui pourrait être la date de sortie de la Galaxy Watch 3. La Galaxy Watch 3 devrait arriver dans pas moins de neuf versions différentes, avec des versions en 41mm et 45mm.

Encore peu d’informations

La page de support officiel ne parle pas vraiment de la prochaine montre connectée. Heureusement, nous disposons d’une quantité assez importante d’informations en raison des fuites précédentes et des images en direct. La prochaine Galaxy Watch 3 sera livrée avec un écran circulaire AMOLED avec du Gorilla Glass DX sur le dessus pour la protection.

Les amateurs de bordures épaisses ne seront pas déçus puisque Samsung a décidé de la conserver pour la prochaine génération. Nous verrons deux tailles d’écran différentes, 1,2 pouce et 1,4 pouce. L’écran portable utilisera 1 Go de RAM et 8 Go de stockage embarqué.

De plus, les fonctions de suivi de l’activité et de la santé telles que la surveillance de la pression artérielle, le suivi du rythme cardiaque, l’ECG ainsi que le suivi du sommeil devraient faire leur retour. Le nouveau système d’exploitation Tizen OS apportera également de nouveaux fond d’écrans qui seront hautement personnalisables. On retrouvera aussi des icônes de notification plus riches. Samsung remplacera sa propre application de messagerie électronique par Outlook et ajoutera Spotify. La météo et l’application calendrier connaîtront également quelques améliorations et ajouts.

Source : MySmartPrice