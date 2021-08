Samsung : l’arrivée de la bêta de One UI 4.0 basée sur Android 12 serait imminente

Alors que la version stable d’Android 12 devrait être disponible d’ici cet automne, Samsung n’a toujours pas rejoint le programme bêta. Pourtant, la plupart de ses concurrents tels que OPPO, OnePlus, ASUS ou encore Xiaomi la proposent déjà sur leurs smartphones.

Samsung Galaxy S21+ – Crédit : Unsplash

Cependant, cela pourrait bientôt changer bientôt. En effet, selon un utilisateur du forum communautaire de Samsung, la société devrait déployer la bêta de One UI 4 pour les testeurs à la mi-septembre. L’utilisateur précise que la mise à jour bêta sera, sans surprise, d’abord déployée sur les appareils Galaxy S21.

Nous pouvons également voir que la nouvelle version de l’application Samsung « One Hand Operation+ » dans le Galaxy Store indique être désormais compatible avec Android 12, ce qui confirme l’arrivée imminente de One UI 4.0 sur les smartphones du fabricant coréen.

Qu’attendre de One UI 4.0 basée sur Android 12 ?

Comme chaque version majeure d’une surcouche d’un fabricant de smartphones, celle-ci devrait apporter beaucoup de nouveautés aux téléphones de Samsung. Selon SamMobile, One UI 4.0 apportera de grands changements à l’interface utilisateur. On s’attend notamment à de nouvelles icônes et à de nouveaux jeux de couleurs.

De plus, l’ensemble de l’apparence ressemblera au design de l’interface Android 12, avec des éléments et une intégration de Material You. Souvenez-vous, Material You est le nouveau langage de design choisi par Google pour Android 12. Celui-ci met notamment en avant les widgets, mais aussi d’autres éléments graphiques épurés et fonctionnels, mais laisse surtout le choix à l’utilisateur de personnaliser son interface selon ses propres goûts.

Android 12 a atteint la stabilité de la plateforme avec la bêta 4. Celle-ci avait été déployée il y a deux semaines. Cela signifie que Google a finalisé les API et a ajouté les fonctionnalités qu’il souhaitait. Par conséquent, l’entreprise se concentrera désormais sur la résolution des bugs, ce qui veut dire que la version finale d’Android 12 ne devrait pas être radicalement différente de ce que nous avons actuellement. Pour rappel, la version stable d’Android 12 sera déployée cet automne.

Source : SamMobile