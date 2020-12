Samsung : les écouteurs Galaxy Buds Pro du Galaxy S21 dévoilés en Silver

Evan Blass a dévoilé le design des prochains Galaxy Buds Pro de Samsung. Les écouteurs True Wireless devraient être dévoilés en même temps que les Galaxy S21 en janvier prochain, mais nous connaissons déjà quelques caractéristiques techniques et les coloris disponibles.

Les nouveaux écouteurs de Samsung pourraient disposer de la réduction de bruit active ainsi que de la recharge sans fil via la norme Qi.

Galaxy Buds Pro Silver – Crédit : Evan Blass

L’année dernière, Samsung avait offert les Galaxy Buds+ comme bonus de précommande pour les Galaxy S20+ et S20 Ultra. Il n’est donc pas impossible que Samsung offre également les Galaxy Buds Pro l’année prochaine avec les nouveaux Galaxy S21+ et S21 Ultra. Depuis leur sortie, le fabricant coréen avait amélioré l’autonomie et les micros des Galaxy Buds+. Lors de son événement Unpacked le 5 août, Samsung avait dévoilé les Samsung Galaxy Buds Live, ses nouveaux écouteurs True Wireless, mais ceux-ci seront bientôt remplacés par les Buds Pro.

Quelles fonctionnalités sur les Galaxy Buds Pro ?

Des fuites précédentes ont révélé que le boîtier du Galaxy Buds Pro sera équipé d’une batterie de 472mAh. Cela devrait permettre aux utilisateurs de recharger leurs écouteurs plusieurs fois. On peut également s’attendre à d’autres fonctionnalités telles que le Bluetooth 5.0 avec AAC, des commandes tactiles, une application compagnon pour smartphone, des réglages d’égaliseur, un chargement USB Type-C, une recharge rapide et une recharge sans fil Qi.

Contrairement au Galaxy Buds Live, les Galaxy Buds Pro reprendront la conception intra-auriculaire des modèles originaux. De plus, les Galaxy Buds Pro devraient offrir une meilleure qualité audio, une suppression active du bruit et un meilleur mode ambiant. Si vous ne savez toujours pas quels écouteurs choisir, n’hésitez pas à lire notre comparatif des meilleurs true wireless de 2020.

Il faudra certainement attendre le 14 janvier et la présentation des écouteurs aux côtés des nouveaux Galaxy S21 de Samsung pour en apprendre davantage. Aujourd’hui, LetsGoDigital a dévoilé de magnifiques rendus des smartphones, qui permettent de découvrir les coloris de toute la gamme. D’après Evan Blass, les Galaxy Buds Pro seront également disponibles en violet, tout comme les Galaxy S21 et S21+. Contrairement aux deux autres modèles, le Galaxy S21 Ultra, lui, ne sera disponible qu’en Phantom Black et Phantom Silver.

Source : Evan Blass