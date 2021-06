Samsung : les Galaxy S22 seront beaucoup plus petits que les Galaxy S21

À 6 mois du lancement de la future série Galaxy S22 par Samsung, nous en savons déjà davantage sur la taille des smartphones, et surtout de la taille de leur écran. D’après le célèbre leaker @MauriQHD, les Galaxy S22 seront plus petits que les S21 actuels.

Le leaker @MauriQHD a dévoilé sur Twitter que les Galaxy S22 et S22+ offriront des écrans plus petits que la génération actuelle. En effet, selon sa source nommée « Hades » qui ne s’est que très rarement trompé par le passé, le Galaxy S22 devrait être équipé d’un écran de seulement 6,06 pouces. Le Galaxy S22 aurait, lui, un écran de 6,55 pouces.

Galaxy S21 Ultra – Crédit : Anh Nhat / Unsplash

En comparaison, les Galaxy S21 et S21+ actuels sont respectivement équipés d’écrans de 6,2 pouces et 6,7 pouces. En réduisant la taille de l’écran, Samsung réduira également la taille du smartphone. Par conséquent, le Galaxy S22 pourrait bien devenir un des smartphones Android les plus petits du marché. On imagine qu’en réduisant la taille de ses appareils, Samsung sera contraint de réduire la taille de leurs batteries.

Le Galaxy S22 Ultra conserve son grand format

Contrairement aux téléphones les plus abordables de la série, le Galaxy S22 Ultra conservera sa taille actuelle, puisqu’il offrira un écran de 6,81 pouces. Le leaker @MauriQHD précise également que tout comme en 2021, le modèle Ultra sera de nouveau le seul de la série à offrir un écran LTPO.

Pour rappel, LTPO signifie « low-temperature polycrystalline oxide ». Cette technologie vient remplacer les dalles LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) classiques. L’avantage de cette dernière est qu’elle permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement de la dalle de 120 Hz à 1 Hz, ce qui permet d’économiser autour de 15 % d’énergie. Cette technologie devrait se démocratiser en 2022, puisqu’en plus des smartphones d’OPPO et de OnePlus, on la retrouvera également dans les smartphones haut de gamme de Xiaomi.

On sait que les Galaxy S22 seront tous équipés d’un nouveau processeur Exynos. Celui-ci sera assez particulier, puisqu’il utilisera une technologie graphique personnalisée basée sur l’architecture RDNA 2 d’AMD. Cela permettra aux smartphones du fabricant coréen de bénéficier des technologies de raytracing et d’ombrage à taux variable.

En plus d’un processeur Exynos conçu en partenariat avec AMD, Samsung devrait également travailler avec Olympus pour la partie photo de ses smartphones. Cependant, cette partie photo améliorée pourrait bien être dépourvue du capteur 3D ToF de la génération actuelle, que Samsung ne considère pas comme indispensable à l’heure actuelle.

Source : @MauriQHD