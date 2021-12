Samsung : les Galaxy Tab S8 se montrent en photo et l’Ultra réserve une surprise

Prévues pour le début de l’année prochaine, les nouvelles tablettes de Samsung, les Galaxy Tab S8 n’échapperont à priori pas aux traditionnelles fuites d’avant sortie. Evan Blass (@evleak sur Twitter) est un leaker reconnu pour la fiabilité de ses informations et c’est à lui que l’on doit les photos des nouveaux modèles.

Rendu de la Galaxy Tab S8 Ultra avec son encoche. Crédit : Evan Blass

Si la Galaxy Tab S8 et S8 Plus ressemblent fortement à la série 7, la S8 Ultra se démarque des autres par la présence d’une encoche qui risque de diviser les utilisateurs au vu des réactions que celle des nouveaux MacBook Pro, pourtant présentées comme un bon moyen de donner plus d’espace aux utilisateurs, a pu susciter.

Les caractéristiques techniques

Parmi les différentes fuites autour des nouvelles tablettes de Samsung, certaines dévoilent une partie des caractéristiques des différents modèles. Contrairement aux images en provenance d’Evan Blass qui est réputé comme fiable, et qui correspondent aux rendus publiés par 91mobiles, celles concernant les caractéristiques sont à prendre avec plus de précautions.

Concernant les écrans, la S8 devrait être équipée d’une dalle 11 pouces LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour ce qui est de la version Plus, elle proposerait un écran 12,4 pouces AMOLED en 120 Hz. L’Ultra devrait quant à elle offrir un écran de 14,6 pouces OLED (avec une encoche). Le capteur d’empreinte serait intégré sur le bouton d’allumage pour toute la série.

Concernant les autres caractéristiques, les tablettes embarqueraient :

un Snapdragon 888

8 Go de RAM pour la S8 et 12 Go pour la version Plus

différentes options de stockage de 128 à 512 Go

Sachant que la Galaxy Tab S7 est alimentée par un Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, le passage au Snapdragon 888 semblerait être une évolution cohérente pour la nouvelle génération.

Cependant, entre le moment où cette information a été publiée par The Galox et la sortie des Tab S8, Qualcomm a sorti son nouveau Snapdragon 8 Gen 1 qui pourrait offrir configuration alternative aux S8 Plus et S8 Ultra.

Quoi qu’il en soit, la prochaine génération de tablette sera très probablement présentée au CES 2022 qui aura lieu dans une nouvelle formule hybride, ce qui ne laisse que quelques semaines à patienter pour être fixé.

Source : tomsguide.com