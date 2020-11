Samsung Note 21 : un dernier Note avant l’arrêt de la gamme ?

Samsung renouvellerait sa gamme Galaxy Note pour la dernière fois en 2021. Le média coréen ETNews rapporte que Samsung va fusionner les gammes S et Note en ajoutant un S Pen à la première, mais ce changement n’interviendrait pas en 2021.

Un dernier Samsung Galaxy Note 21 serait alors prévu pour le second trimestre de 2021, mais celui-ci devrait arriver seul. En 2021, deux modèles avaient été lancés, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – Crédit : Samsung

Il y a quelques jours, nous vous disions que le Galaxy Note 21 serait abandonné et que le Galaxy Z Fold 3 arriverait plus tôt que prévu. Cependant, d’après le rapport d’ETNews, il semble que Samsung prépare un dernier modèle pour clôturer sa gamme Note l’année prochaine. Son utilité aurait été remise en question par l’ajout d’un S Pen sur les Galaxy Fold 3, ainsi que la compatibilité entre le stylet et le Galaxy S21 Ultra, qui a été confirmée Max Weinbach.

Le Galaxy Note 21 sera le dernier Galaxy Note

Le fabricant coréen souhaiterait diminuer les parts de marché de sa gamme Note. En outre, Samsung voudrait à terme rendre la gamme S compatible avec le S Pen, et pousser les utilisateurs des Galaxy Note à passer sur la gamme Galaxy Z, composée des téléphones pliants du fabricant.

Samsung prévoirait de sortir cinq smartphones pliants en 2021 et au moins deux d’entre eux devraient offrir l’intégration du S Pen. La société envisagerait une nouvelle technologie de numérisation pour le Galaxy Z Fold 3 et augmenterait également l’épaisseur de son écran afin qu’il puisse résister à la pression du stylet.

La société aurait également songé à unifier ses gamme Galaxy S et Galaxy Note sous un nouveau nom, mais nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet. En attendant d’en savoir plus, tous les yeux sont tournés vers la présentation des Galaxy S21 le 14 janvier prochain. En plus de leur date de présentation, nous connaissons déjà presque toutes les caractéristiques techniques des Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra. Un lancement en janvier permettra au fabricant coréen de contrer efficacement les nouveaux iPhone 12 d’Apple, mais les Galaxy S21 devront également faire face aux Mi 11, dont le lancement serait également prévu en septembre.

Source : ETNews