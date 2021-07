Samsung : on sait tout de la conférence Unpacked prévue le 11 août prochain !

Samsung va dévoiler le 11 août prochain plusieurs appareils différents, et nous les connaissons désormais tous. Plus d’un mois en amont, le leaker Evan Blass a déjà dévoilé tout le contenu de la conférence.

Tout comme Apple, Samsung est récemment parti à la chasse aux leaks sur les réseaux sociaux. Cependant, cela n’a pas empêché Evan Blass de publier des vidéos à 360 degrés de tous les produits qui seront présentés à la conférence Unpacked !

Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 – Crédit : Evan Blass

Selon Evan Blass, 6 produits différents seraient présentés le 11 août prochain. Tout d’abord, on retrouvera deux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, dont nous connaissons déjà le design officiel. Le Galaxy Z Fold 3 sera le premier smartphone de Samsung à utiliser une caméra sous l’écran et le premier smartphone pliant à être compatible avec son stylet S Pen. Le Galaxy Z Flip 3, lui, devrait offrir un nouveau design, avec au dos un écran secondaire beaucoup plus grand.

En plus des deux smartphones pliants, Samsung lèverait le voile sur son Galaxy S21 FE. Cependant, on sait qu’il ne faudra pas espérer pouvoir se le procurer rapidement, puisque le smartphone ne serait disponible qu’au mois d’octobre. En effet, à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, Samsung n’a eu d’autres choix que de retarder sa sortie.

Les Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds également de la partie

Samsung ne dévoilera pas que des smartphones lors de son événement Unpacked le 11 août, puisque le fabricant coréen doit également présenter sa nouvelle gamme de montres connectées. En effet, Samsung officialisera les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, la nouvelle arrivante dans la gamme en 2021.

On sait déjà que les deux montres fonctionneront sous une nouvelle surcouche nommée One UI Watch, basée sur Wear OS. De plus, les deux montres devraient être équipées d’un nouveau capteur, puisqu’il sera désormais possible d’analyser l’eau et la graisse de votre corps. Il s’agira d’une analyse d’impédance bioélectrique ou analyse de bioimpédance (BIA), une méthode d’évaluation de votre composition corporelle.

Enfin, Samsung dévoilera ses nouveaux Galaxy Buds 2, dont des images officielles avaient également déjà fuité. Les écouteurs comprendront au moins deux microphones pour la réduction du bruit. Malheureusement, le produit ne sera pas doté d’une fonction d’annulation active du bruit (ANC), mais plutôt d’une fonction de réduction de bruit active. Au moins quatre coloris seront disponibles à la vente : noir, violet, vert et blanc.

Source : Evan Blass