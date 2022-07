Samsung : près de 10 millions de smartphones pliables ont été expédiés en 2021

Samsung a complètement révolutionné le marché des smartphones pliables en quelques années. Aujourd’hui, les smartphones pliables sont de plus en plus populaires. Les prochains Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 qui seront présentés le 10 août sont tellement attendus que Samsung leur a consacré un évènement Galaxy Unpacked. Le fabricant sud-coréen vient maintenant de révéler que près de 10 millions de smartphones pliables ont été expédiés en 2021.

Le Samsung Galaxy Z Flip – Crédit : Zana Latif / Unsplash

La popularité des smartphones pliables a littéralement explosé. Comme Samsung l’a dévoilé, les ventes en 2021 ont augmenté de 300 % par rapport à 2020. Le président de Samsung Electronics TM Roh a déclaré que : « je prédis que cette croissance rapide se poursuivra ».

Le Galaxy Z Flip est le modèle pliable préféré des utilisateurs

10 millions de smartphones expédiés en 2021, c’est véritablement impressionnant, mais nous n’avons pas les chiffres précis des ventes des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sortis en août 2021. Néanmoins, on sait quel est le smartphone préféré des utilisateurs. Samsung a effectivement révélé que le Galaxy Z Flip est le favori.

Selon le constructeur, 70 % des smartphones pliables expédiés en 2021 étaient de style « flip » tandis que 30 % étaient de style « fold ». Cela confirme donc que le Galaxy Z Flip 3 s’est mieux vendu que le Z Fold 3. Cette tendance se répétera peut-être cette année avec le Galaxy Z Flip 4 et son nouveau design.

Les smartphones pliables sont ainsi passés d’un extrême à l’autre. Comme TM Roh l’a expliqué, « il y a trois ans, les Galaxy pliables pouvaient se résumer en un seul mot : radical. Très rapidement, cependant, il est devenu clair que ce design révolutionnaire et flexible s’intègre parfaitement dans les modes de vie moderne. En conséquence, ce qui était autrefois une nouveauté il y a trois ans est maintenant le choix préféré de millions de personnes ». Non seulement le marché des smartphones pliables prend de plus en plus d’ampleur chaque année, mais Samsung continue aussi à le dominer avec ses modèles Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

Source : The Verge