Samsung The Freestyle : l’astucieux projecteur nomade pour profiter de vos contenus audio-vidéo où vous voulez

En plus d’un design épuré, d’une grande compacité et d’une étonnante simplicité d’utilisation, le projecteur nomade de Samsung livre une image et un son remarquables qui vont vous faire craquer.

Dévoilé au dernier CES de Las Vegas, The Freestyle va incontestablement offrir un second souffle aux traditionnels mini-projecteurs. Doué d’une incroyable polyvalence, cet appareil ajoute à l’affichage d’une image en très grand format, un son à 360 degrés, les fonctions intelligentes d’un assistant vocal et de sérieuses compétences pour créer une ambiante originale partout où il trône.

Vos projections XXL quand et où vous voulez

Malgré sa compacité, The Freestyle est capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces, soit 2,50 mètres de diagonale, sur n’importe quelle surface, qu’il s’agisse d’une toile, d’un mur ou d’un plafond. De quoi bien profiter d’une véritable séance de cinéma entre amis! Et si vous préférez vous la jouer solo dans votre petite chambre ou sous la tente en vacances, vous disposez aussi d’une confortable image si vous avez peu de recul: 1,50 mètres pour une image de 55 pouces ou 0.8 mètres pour 30 pouces. Choisissez l’endroit de votre choix en intérieur ou même en extérieur loin de toute prise électrique puisqu’il suffit de brancher the Freestyle sur une simple batterie externe compatible grâce au câble USB-C fourni pour qu’il fonctionne (batterie vendue séparément).

Facile à transporter et simple à régler

Le design très étudié du dernier-né de Samsung fait de lui un excellent compagnon au quotidien. The Freestyle est en effet facilement manipulable et se glisse sans problème dans un sac grâce à son format cylindrique et à son poids de seulement 800 grammes. Pour afficher vos contenus vidéos où bon vous semble, sans vous poser de question, cet appareil est intégré à un support qui permet de le poser et surtout de régler l’orientation d’un simple geste jusqu’à 180 degrés. Pratique pour déterminer l’angle qui vous convient le mieux pour une projection sur le mur ou même au plafond.

Mieux encore, pas besoin de réglages longs et fastidieux pour optimiser votre image. Le nivellement automatique se charge de redresser l’image si le sol sur lequel vous avez posé The Freestyle est irrégulier. Surtout, cet appareil plein de magie bénéficie de réglages automatiques pour faire la mise au point et corriger les éventuelles distorsions trapézoïdales. En quelques secondes, votre image est droite et parfaitement nette.

Qualité vidéo au top et contenus diversifiés

Au-delà de réglages facilités pour l’utilisateur, Samsung a apporté tout son savoir-faire en matière de qualité d’image. Ce vidéoprojecteur de type LED, compatible HDR, offre ainsi une luminosité suffisante jusqu’à 550 LED Lumen et des couleurs éclatantes, même si la surface de diffusion (toile ou mur) n’est pas blanche.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.