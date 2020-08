Samsung travaillerait sur un prochain smartphone pliant plus abordable

Samsung s’installe de plus en plus confortablement dans le domaine des smartphones pliants. Il aurait apparemment prévu de diversifier sa gamme en travaillant sur un smartphone pliant plus abordable que ceux qui sont déjà disponibles.

Galaxy Z Fold2 5G – Crédit : Samsung

Alors que les smartphones pliants de Samsung commencent à gagner en popularité, un inconvénient commun les empêche de pouvoir toucher un plus grand public. Il s’agit bien sûr de leur prix relativement élevé par rapport à ceux des smartphones classiques. Prenons l’exemple du Galaxy Z Fold 2 5G qui a été annoncé au début du mois en même temps que la présentation des nouvelles phablettes du géant sud-coréen, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Nous ne connaissons pas encore son prix final, mais de nombreuses fuites l’estiment être aux alentours des 2 000 euros. C’est le même prix que celui du Galaxy Fold premier du nom à sa sortie en 2019. C’est un fait, les smartphones pliants sont chers.

Un smartphone pliant à moins de 900 euros ?

Selon SamMobile, Samsung serait en train de travailler sur un smartphone pliant encore plus abordable que le Galaxy Z Flip. Ce smartphone pliant à clapet est le moins cher de la gamme avec son prix de 1 500 euros. De plus, ce nouveau smartphone encore mystérieux serait différent du Galaxy Fold Lite qui se veut plus abordable avec un prix affiché à environ 900 euros. Il est effectivement moins cher que la concurrence, mais cela reste une somme conséquente pour de nombreux utilisateurs.

D’après le rapport de SamMobile, le numéro de modèle du prochain smartphone pliant est SM-F415. Il serait apparemment disponible en 64 Go et 128 Go d’espace de stockage. Il y aurait trois coloris disponibles : bleu, vert et noir.

Cette potentielle baisse de prix de la part de Samsung s’expliquerait par la diminution du coût de production. Bien entendu, il faudrait tout de même s’attendre à des compromis tels qu’une caméra de moins bonne qualité, des performances plus faibles, etc. En attendant, il vaut mieux prendre cette information avec des pincettes et patienter jusqu’à la présentation du Galaxy Z Fold 2 5G en septembre pour découvrir son prix officiel.

Source : phoneArena