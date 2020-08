Samsung : une fuite révèle le design du Galaxy S20 Fan Edition 5G

Samsung avait lancé en début d’année le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note10 Lite, deux appareils qui étaient des nouveautés dans le cycle de lancement habituel de Samsung. Le S10 Lite et le Note 10 Lite étaient tous deux des versions plus abordables de leurs homologues phares, et il semble que Samsung soit prêt à répéter cette stratégie avec la gamme Galaxy S20.