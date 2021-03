Samsung : une paire de Galaxy Buds offerte pour l’achat des Galaxy A52 et A72

Annoncés le 17 mars dernier, les Samsung Galaxy A52/A52 5G et Galaxy A72 font déjà l’objet d’une offre sur le Samsung Shop : pour tout achat du smartphone avant le 7 avril (inclus), le constructeur vous offre des Galaxy Buds et 3 autres cadeaux !

En plus d’une paire de Galaxy Buds offerts, avec l’achat d’un Samsung A52/A52 5G ou A72 sur le Samsung Shop, vous pouvez aussi profiter :

D’un tracker connecté Galaxy SmartTag offerts.

De 50€ de bonus reprise supplémentaire.

De 5% du montant de votre achat crédité en points Samsung Rewards.

Mais attention, pour profiter de ces offres, vous devez faire votre achat avant le 7 avril prochain (inclus) et depuis le site de Samsung. En prime, le constructeur vous propose la livraison gratuite.

Galaxy A52/A52 5G ou A72 : des écrans Oled et le savoir-faire Samsung à petit prix

Très abordable, le Samsung Galaxy A52 4G est disponible à partir de 379€. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 720 avec un écran Oled 90Hz de 6,5 pouces doté de la technologie FHD+. Il propose 4 modules photo arrière dont un grand-angle de 64Mpx et un ultra grand-angle de 12Mpx. Côté autonomie, il peut tenir plus d’une journée grâce à sa batterie de 4500 mAh.

Le Galaxy A52 existe aussi en version 5G. Disponible à partir de 449€, il diffère du A52 4G sur 3 points : sa compatibilité réseau (4G/5G), son processeur Snapdragon 750 et son taux de rafraîchissement de 120Hz. Les Galaxy A52 et A52 5G sont disponibles sur le Samsung Shop en bleu, blanc, noir et violet.

Disponible à partir de 479€, le Samsung A72 4G n’existe pas en version 5G. Il propose cependant d’autres prestations intéressantes comme un écran Oled 90Hz de 6,7 pouces, un module téléobjectif 3x de 8Mpx ou encore une batterie de 5000 mAh. Il est lui aussi disponible en violet, noir, blanc et bleu depuis le Samsung Shop.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.