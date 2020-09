Samsung Unpacked for Every Fan : le Galaxy S20 Fan Edition pourrait être dévoilé

Samsung vient d’ajouter la date de son prochain évènement virtuel, Unpacked for Every Fan. Rendez-vous le 23 septembre pour découvrir ce que Samsung a prévu. Beaucoup s’attendent à la présentation officielle du Galaxy S20 Fan Edition.

Affiche du Galaxy Unpacked for Every Fan – Crédit : Samsung

Le géant sud-coréen frappe fort cette année. Un mois après l’évènement majeur Galaxy Unpacked qui a notamment dévoilé les phablettes Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra très attendues, Samsung annonce un nouvel évènement intitulé « Galaxy Unpacked for Every Fan ». C’est bien entendu une conférence virtuelle à laquelle tout le monde disposant d’une connexion Internet pourra assister en direct. Unpacked for Every Fan aura lieu le 23 septembre prochain à 16h, heure française, sur le site de Samsung.

Le Galaxy S20 Fan Edition sera-t-il enfin présenté ?

Samsung n’a révélé aucun détail au sujet du contenu de la conférence. Nous pouvons seulement lire sur l’invitation que « Samsung a développé une relation privilégiée avec les fans de Galaxy du monde entier. Leurs précieux commentaires ont contribué à créer des innovations passionnantes et à améliorer les expériences mobiles pour tous ».

Étant donné que le Galaxy Z Fold 2 vient d’être présenté il y a quelques jours à l’occasion de l’Unpacked Part 2, de nombreuses sources s’attendent à découvrir le Galaxy S20 Fan Edition dans une dizaine de jours. Une fuite du mois dernier affirmait que le Galaxy S20 FE serait équipé d’un écran 120 Hz entre 6,4 et 6,5 pouces. Il s’agirait en réalité d’un modèle similaire aux versions « Lite » que Samsung a l’habitude de sortir avec ses flagships.

S’il est bel et bien présenté dans quelques jours, le Galaxy S20 Fan Edition a du potentiel sur le marché actuel des smartphones. En effet, le leaker réputé Jon Prosser a récemment confirmé qu’Apple n’a pas retenu l’écran 120 Hz. Celui-ci était pourtant présent sur la moitié des modèles PVT de l’iPhone 12 Pro Max. Quoi qu’il en soit, un iPhone 12 dans cette gamme de prix qui fait l’impasse sur les 120 Hz, cela ne va pas beaucoup plaire à la communauté. Le Galaxy S20 Fan Edition sortirait donc au moment opportun pour récupérer des utilisateurs déçus d’Apple. Pour l’instant, rien n’est confirmé à part la date et l’heure de l’évènement Unpacked for Every Fan.

Source : CNET