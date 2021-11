Samsung va étoffer sa gamme d’appareils pliables avec un smartphone coulissant et un PC hybride

Samsung a des projets ambitieux pour ses appareils pliables qui devraient voir le jour dès l’année prochaine. Il aurait prévu d’améliorer les Galaxy Z Fold et Z Flip, mais aussi d’étoffer sa gamme pliable avec un smartphone coulissant et un PC hybride.

Avec ses Galaxy Z Fold et Z Flip, Samsung est incontestablement le leader du marché en ce qui concerne les smartphones pliables. Lancés il y a quelques mois, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont été largement améliorés par rapport à leur prédécesseur, le tout avec un prix plus attractif. Néanmoins, Samsung ne compte pas se contenter de ces deux smartphones. La firme sud-coréenne a beaucoup d’ambition pour les appareils pliables.

Le Samsung Galaxy Z Flip – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

D’après un nouveau rapport d’Android Community, Samsung a prévu d’améliorer les Galaxy Z Fold et Z Flip actuels. Il va notamment renforcer les charnières pour leur garantir une meilleure durabilité. Le constructeur prévoit aussi d’améliorer le verre ultra-fin des écrans pliables. C’est effectivement l’une des faiblesses principales des smartphones pliables. Comme JerryRigEverything l’avait découvert dans son test de durabilité, l’écran AMOLED principal du Galaxy Z Flip 3 est très fragile et il se raye facilement.

Un smartphone coulissant et un PC portable hybride rejoindraient bientôt les Samsung Galaxy Z Fold et Z Flip

En plus des améliorations apportées aux appareils existants, Samsung aurait aussi prévu d’étoffer sa gamme pliable avec de nouveaux produits. Selon une source d’Android Community, un smartphone coulissant serait en préparation. Il devrait être bientôt teasé et un prototype pourrait être présenté avant la sortie du Galaxy Z Fold 4 l’année prochaine. Les smartphones coulissants étaient très populaires il y a quelques années, donc un retour aux sources est parfaitement envisageable.

De plus, le constructeur sud-coréen travaillerait également sur un PC portable hybride. Nous n’avons encore aucune information supplémentaire sur cet appareil, mais les parties supérieure et inférieure de l’appareil pourraient être pliables. Il s’agirait dans ce cas d’une sorte de grand Galaxy Z Fold avec une orientation paysage.

Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes en attendant une confirmation officielle de Samsung. En tout cas, le constructeur sud-coréen n’est pas près de laisser la première place du podium du marché des smartphones pliables à un autre concurrent. D’ailleurs, le Pixel Fold de Google ne verra finalement pas le jour, mais nous ne savons pas encore s’il s’agit d’un abandon provisoire ou définitif.

Source : BGR