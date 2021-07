Samsung : voici le design de la Galaxy Watch 4 Classic !

Samsung n’est probablement qu’à un mois ou deux du lancement de sa prochaine collection de smartwatches, qui comprendront deux modèles. Celles-ci se nommeront Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, et nous connaissons désormais le design de cette dernière.

Un nouveau rapport de nos confrères Android Headlines révèle enfin le look de la smartwatch la plus chère de Samsung la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic – Crédit : Android Headlines

Bien qu’elle ait utilisé le surnom Classic à l’époque de la Galaxy Gear, la série Galaxy Watch ne comprenait jusqu’alors que deux modèles, une version standard et une version Active. Le retour de la série Classic est désormais confirmé par les images d’Android Headlines, qui dévoilent également le logo officiel du modèle.

Cette année, la Galaxy Watch 4 Classic adoptera un design bien plus traditionnel avec une bordure rotative. Il s’agit bien d’un mécanisme de rotation complet, et non d’un simple élément décoratif du boîtier. Comme pour les modèles précédents de Samsung, ces images montrent deux boutons sur le côté, ainsi qu’une couleur d’accent rouge, ce qui laisse penser qu’il s’agit de modèles LTE.

Que sait-on de la Galaxy Watch 4 Classic ?

Physiquement, la Galaxy Watch 4 Classic offre les mêmes deux boutons de contrôle du côté droit de la montre. D’après les fuites, trois tailles différentes seront disponibles pour la Watch 4 Classic : 42 mm, 44 mm et 46 mm. Toutes utiliseront des bracelets de 20 mm. Le rapport d’Android Headline révèle également qu’elles seront proposées en noir et blanc, et que les matériaux devraient varier de l’acier inoxydable à l’aluminium en fonction de la finition.

Les modèles en acier seraient dotés d’un écran Gorilla Glass DX, tandis que les modèles en aluminium sont dotés d’un écran DX+. Enfin, on apprend que la montre sera résistante à l’immersion dans l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres, conformément à la norme MIL-STD-810G.

Tout comme la Galaxy Watch 4, la montre devrait être équipé d’un nouveau capteur qui analysera l’eau et la graisse de votre corps. On sait également qu’après avoir utilisé Tizen pendant des années, les nouvelles montres de Samsung fonctionneront sous une nouvelle version de Wear OS. Celle-ci serait nommée One UI Watch. Samsung devrait lancer la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic lors d’un événement Galaxy Unpacked plus tard cet été.

Source : Android Headlines