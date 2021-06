Samsung : voici les premières images des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 !

En août, Samsung dévoilera sa nouvelle génération de smartphones pliants : les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Plus d’un mois avant leur présentation officielle, nous pouvons déjà découvrir des images officielles des deux téléphones.

Le célèbre leaker Evan Blass a partagé sur son compte Twitter deux images dévoilant les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, qui bénéficieront tous deux d’un design plus moderne, mais surtout de technologies peu courantes sur le marché.

Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 – Crédit : Evan Blass

Ce n’est pas la première fois que nous pouvons apercevoir le design des deux smartphones pliants de Samsung, puisqu’une vidéo promotionnelle mettant en scène les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 avait été dévoilée le mois dernier. Ces images officielles d’Evan Blass confirment les changements que nous avions pu apercevoir.

En effet, au dos, on remarque que les deux caméras ne sont plus positionnées horizontalement, mais verticalement. Le petit écran à l’arrière est également beaucoup plus grand que sur la génération précédente que nous avions pu prendre en main, puisqu’il permettra désormais d’afficher le contenu d’un message.

La caméra sous l’écran du Galaxy Z Fold 3 est toujours visible

Vous avez probablement remarqué sur la photo du Galaxy Z Fold 3 que la caméra frontale est toujours visible sur la partie droite du smartphone. Celle-ci n’est pas logée dans un poinçon, mais se trouve bien sous l’écran du téléphone. Samsung aurait fait le choix de ne pas totalement la cacher afin d’améliorer la transmittance de la lumière de 40 % par rapport à ses concurrents. On ne sait pas dans quelles situations celle-ci sera visible, mais elle devrait être plus facile à oublier qu’un véritable poinçon.

De plus, la nouvelle image confirme également la compatibilité du smartphone avec les stylets S Pen. Il semble d’ailleurs qu’il s’agisse d’un S Pen spécial, puisqu’on peut lire l’inscription « Fold Edition ». Cette compatibilité serait possible grâce à un verre UTG (Ultra-Thin Glass) beaucoup plus résistant que sur la génération précédente. Enfin, on remarque au dos un nouveau module photo toujours composé de trois capteurs ainsi que du flash LED.

L’attente ne sera plus très longue avant l’arrivée officielle des deux smartphones pliants. Pour rappel, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 devraient être dévoilées le 4 août prochain lors d’un événement Samsung Unpacked.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – Crédit : Evan Blass

Source : Evan Blass