Samsung vous offre une multitude de cadeaux pour l’achat d’un Galaxy Z Fold3 ou Z Flip3

C’est la fête sur le Samsung Shop ! Pour célébrer la sortie de ses deux nouveaux smartphones pliables, le constructeur coréen vous propose plusieurs offres exclusives.

Ainsi, jusqu’au 31 octobre prochain (inclus), pour tout achat d’un Samsung Galaxy Z Flip3 5G ou d’un Samsung Galaxy Fold3 5G, vous profitez en prime de :

1 an d’assurance Samsung Care+ offert.

Jusqu’à 150€ de remise sur plusieurs nouveautés Samsung comme les Galaxy Buds2, la Galaxy Watch4 et une sélection d’autres accessoires (coque, étui, chargeur).

100€ de remise supplémentaire pour la reprise de votre ancien mobile.

5% du montant total de votre achat crédité sur votre compte Samsung en points Rewards.

Galaxy Z Flip3 et Z Fold3 5G : deux bijoux de technologie signés Samsung

Le Galaxy Z Flip3 5G est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 Octa-Core avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, 8Go de RAM et une batterie de 3300 mAh. Pliable, il propose un écran interne principal de 6,7” et un écran externe de 1,9”. Côté photo, il est équipé d’un capteur Grand Angle de 12MP, d’un capteur Ultra Grand Angle de 12MP et d’un capteur frontal de 10MP.

Plus haut de gamme, le Galaxy Z Fold3 5G propose les mêmes prestations avec quelques améliorations. Il possède un écran interne de 7,6” et un écran externe de 6,2”. Il propose également la compatibilité S Pen, un appareil frontal interne de 4MP, un capteur téléphoto de 12MP, 12Go de RAM et une batterie de 4400 mAh.

Vous préférez acheter une montre connectée ? Pas de problème ! Pour tout achat d’une Galaxy Watch4, Samsung vous propose :

50€ de crédit Google Play (valable jusqu’au 20 octobre inclus).

10% du montant de votre achat crédités en points Samsung Rewards.

50€ de bonus reprise pour votre ancien appareil (+50€ supplémentaires si votre ancien appareil est une Galaxy Watch et que votre achat a lieu avant le 20 octobre).

Enfin, si vous souhaitez vous tourner vers des écouteurs sans fil, vous pouvez vous procurer les Galaxy Buds2 et profiter des offres suivantes :

Une remise différée avec la reprise de vos anciens écouteurs sans fil.

5% du montant de votre achat crédités en points Samsung Rewards.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.