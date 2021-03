Sandisk Extreme : une microSD de 400 Go pour 67,99 € seulement

Chez Amazon la carte mémoire microSDXC SanDisk extreme 400 Go est à seulement 67,99 €.

La carte mémoire microSDXC Sandisk Extreme 400 Go bénéficie d’une très belle remise chez Amazon puisque le site offre une réduction de 57% ce qui fait chuter son prix de 157,99 € à 67,99 €.

Offre exceptionnelle sur la Sandisk Extreme 400 Go

Après la carte mémoire MICROSDHC SANDISK ULTRA 200 GO à 26,99 € c’est donc au modèle supérieur de bénéficier d’une belle offre. En effet, chez Amazon cette fois, c’est la Sandisk Extreme 400 Go qui est en promotion.

C’est donc une carte mémoire d’une capacité supérieure qui est aujourd’hui à prix cassé. Avec 400 Go on peut dire que vous allez avoir de quoi stocker, que ce soit des dossiers, des photos ou encore des centaines de films.

La carte a une utilisation très fluide. Avec sa classe de vitesse UHS 3 (U3) et sa classe de vitesse vidéo 30 (V30) elle assure des débits de transferts pouvant aller jusqu’à 160 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture.

Robuste elle résistera en plus à des conditions environnementales extrême, les températures chaudes ou froides ne lui feront pas peur et idem concernant l’humidité, les chocs et les rayons X.