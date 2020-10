Scarlett Johansson incarnera la fiancée de Frankenstein dans un film Apple

Scarlett Johansson dans la peau d’un monstre, personne ne s’y attendait. Et pourtant, c’est bien elle qui incarnera la fiancée de Frankenstein dans le film Bride. L’actrice de 35 ans sera également productrice du long métrage.

On en sait pour l’instant très peu sur ce film inspiré du classique de 1935 La Fiancée de Frankenstein. Mais Johansson a donné quelques clés, confirmant que Bride sera une version moderne de La Fiancée de Frankenstein, qui aura pour thème l’émancipation des femmes.

L’émancipation de la fiancée de Frankenstein

L’intrigue sera ainsi centrée sur cette « femme créée pour être l’épouse idéale (…) qui rejette son créateur et est forcée de fuir son existence confinée, et de se confronter à un monde qui la voit comme un monstre. ». L’actrice s’est dite « excitée d’émanciper cette anti-héroïne classique et de réanimer son histoire pour refléter les changements d’aujourd’hui. ». « Il est grand temps pour Bride de sortir de l’ombre de son homologue masculin et de se tenir seule », a-t-elle ajouté.

Le film Bride sera réalisé par Sebastián Lelio (A Fantastic Woman, Gloria). Il est produit par Apple et A24, mais on ignore s’il sortira directement sur la plateforme de streaming de la marque à la pomme, ou s’il aura droit à une sortie en salles. Scarlett Johansson sera co-productrice du long-métrage, au travers de sa société de production indépendante These Pictures.

La date de sortie de Bride est encore inconnue. En attendant, on retrouvera bientôt Johansson dans Black Widow, le Marvel qui devait inaugurer le début de la phase 4 du MCU en mai dernier. Avec la crise sanitaire, la sortie des aventures de la Veuve Noire a finalement été repoussée à mai 2021.

