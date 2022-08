Une scène de Stranger Things ultra-peaufinée, une retraitée abonnée à Free Mobile à son insu, des images de l’alpha de Diablo 4, c’est le récap’ !

Dans Stranger Things 4, une scène a été très chronophage à produire. Au rayon des arnaques, une retraitée a été abonnée à Free Mobile par un escroc pendant quatre ans. Enfin, des alpha-testeurs ont dévoilé des images du menu du futur Diablo 4. C’est l’heure de récapituler tout ça !

Stranger Things saison 4 : deux ans pour produire cette scène ambitieuse

Si vous avez visionné la saison 4 de Stranger Things, vous vous souvenez probablement du survol d’Hawkins dans l’Upside Down à dos de chauves-souris. Et bien sachez que cette séquence en images de synthèse a été sacrément longue à produire. « Ce plan nous a pris près d’un an et demi ou deux ans pour le réaliser et changer l’animation », confie Julien Henry, en charge des effets spéciaux.

Stranger Things, saison 4 – Crédit : Netflix

Free Mobile : une retraitée abonnée pendant 4 ans sans le savoir

C’est une arnaque insidieuse qui a fait perdre 1580 euros à une retraitée de l’Aisne. Celle-ci était abonnée à son insu à un forfait Free Mobile s’élevant à 30 euros par mois. Elle n’avait jamais souscrit une telle offre, un individu ayant utilisé ses informations bancaires pour en bénéficier. Et comme elle ne faisait pas attention à ses prélèvements automatiques, l’arnaque a duré pendant quatre ans.

Diablo 4 : son alpha se dévoile en ligne

Alors qu’une version alpha de Diablo 4 a suscité un accueil positif, des images ont été dévoilées sur Twitter avant d’être rapidement supprimées. Mais elles subsistent encore sur la Toile. Celles-ci montrent fugacement les menus et l’interface de personnalisation des personnages. Un petit avant-goût alors que la mouture définitive du jeu est prévue pour 2023.

