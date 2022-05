Les scènes post-générique de Doctor Strange 2, le boss final d’Elden Ring foudroyé, la cherté des réparations sur les Tesla, c’est le récap’

On vous dévoile le contenu des deux scènes post-générique de Doctor Strange 2. Il est possible de venir à bout du boss ultime d’Elden Ring très rapidement. Les marques automobiles qui impliquent les réparations les plus chères. C’est l’heure du récap’ !

Doctor Strange 2 : une scène post-générique qui prépare la suite

Comme tous les films du MCU, Doctor Strange comporte plusieurs scènes post-générique. Et si la seconde est pour le moins anecdotique, la première permet d’ouvrir des perspectives narratives intéressantes. Alors qu’il se promène, Strange fait la rencontre d’une femme sortant d’un portail. Et cette dernière de l’exhorter à la suivre pour réparer une « incursion ». Le sorcier s’exécute. Toujours est-il que l’identité de ce personnage reste pour l’heure un mystère…

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Crédit : Marvel

Elden Ring : assaut éclair sur Radagon de l’Ordre d’Or

Un nouvel exploit a été réalisé dans Elden Ring. Le YouTubeur Luvonir a réussi à vaincre le boss final du jeu en à peine 28 secondes. Pour ce faire, il a gonflé ses dégâts le plus possible à grand renfort de talismans et de fioles. Il s’est notamment servi du talisman du scorpion sacré qui rend l’attaque sacrée plus dévastatrice. Et a lancé le sort Comète d’Azur pour achever son oeuvre.

Le combat contre la bête d’Elden – Crédit : FromSoftware

Réparations : Porsche et Tesla sont les marques les plus chères

Les marques automobiles sont loin d’être logées à la même enseigne quant il s’agit de les réparer. En France, l’association SRA vient de révéler un classement se focalisant sur les coûts de réparation suite à une collision. C’est Porsche qui se classe à la première place, ses coûts étant supérieurs de 131,8 % par rapport à la moyenne. Tesla est second (61,1 %) tandis que Land Rover (31,6 %) complète le podium.

