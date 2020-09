Scott Pilgrim vs. The World : The Game est de retour dans une Complete Edition

Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition vient d’être annoncé à l’occasion de la conférence Ubisoft Forward. Le remaster du jeu 2D culte de beat’em up sorti en 2010 est de retour cette année sur consoles et PC.

Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition – Crédit : Ubisoft

La conférence Ubisoft Forward s’est tenue hier soir, jeudi 10 septembre 2020. Le studio français de jeux vidéo en a profité pour révéler les prochains jeux à venir et du nouveau contenu pour les jeux existants. Parmi les nombreuses annonces, Ubisoft a révélé le trailer de Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition.

La Complete Edition comprend le remaster et les deux DLC

Ce jeu 2D de type beat’em up est un classique sorti en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360 en même temps que le film Scott Pilgrim réalisé par Edgar Wright. D’ailleurs, Brie Larson (Captain Marvel) a connu un grand succès en jouant dans ce film et Edgar Wright a récemment révélé que son audition était « bluffante ». Le jeu et le film sont tous deux basés sur la célèbre bande dessinée de Bryan Lee O’Malley.

Il y a quelques années, le jeu Scott Pilgrim vs. The World : The Game a été soudainement retiré du Xbox Games Store et du PlayStation Store. Les fans sont donc très impatients de le redécouvrir dans une Complete Edition. Celle-ci comprend le remaster de Scott Pilgrim vs. The World : The Game et les deux DLC qui sont Knives Chau et Wallace Wells.

Ubisoft a également précisé que les cinématiques du jeu ont été réalisées par le créateur de Scott Pilgrim, Bryan Lee O’Malley. Paul Robertson, qui était notamment responsable du design du coffret de l’intégrale des 12 bandes dessinées, est en charge des animations. Enfin, le jeu aura la même bande-son chiptune qui était réalisée par le groupe Anamanaguchi.

Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition sortira en 2020 sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Google Stadia et PC.

Source : ComicBook