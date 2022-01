Scream 2022 : les acteurs comparent le tournage à une colonie de vacances

Encore quelques jours de patience avant de découvrir le nouveau volet de la franchise Scream. Ce retour en fanfare est déjà très attendu, signant la renaissance d’une saga devenue culte. S’il s’agit d’une suite logique et non d’un banal redémarrage, ce projet promet d’être riche en surprises. L’ancienne génération passera le flambeau à un pléiade de jeunes comédiens prometteurs. Ghostface est de retour et ne va visiblement pas faire dans la dentelle. Même si tout cela sent bon la peur et l’hémoglobine, les acteurs se sont beaucoup amusés sur le tournage.

Ghostface est de retour – Crédit : Dimension Films

En effet, Neve Campbell va jusqu’à comparer cette expérience à une colonie de vacances. Il faut dire que tous les anciens se connaissent bien. On les imagine donc ravis de s’être retrouvés, malgré le poids des années.

Scream 2022 : un tournage jouissif pour les comédiens

« On s’est tellement amusé. On avait l’impression de retourner tous ensemble au camp d’été. Rien n’a vraiment changé et c’est génial de revivre la même chose tous ensemble. C’était explosif » explique ainsi Campbell au micro de Good Morning America. Bien que Craven ne soit plus là pour diriger cette fine équipe, les fans sont rassurés de voir tous les comédiens emblématiques de la saga faire leur retour. Un gage de « qualité » ? Tout porte en tout cas à le penser.

Campbell souligne qu’elle a pris autant de plaisir que lors du premier tournage. Si ce nouvel opus tient toutes ses promesses, Scream pourrait encore connaître de belles années de succès. Avec un nouveau tueur et des secrets inavouables, ce nouvel opus risque bien de surprendre les fans comme les novices. Le succès au box-office semble acquis, mais il faudra attendre la première semaine d’exploitation pour en avoir le cœur net.

En cas de plébiscite, l’équipe semble prête à rempiler pour une suite. C’est tout ce qu’on peut leur souhaiter, malgré la pandémie qui pèse sur les chiffres de l’industrie cinématographique.

