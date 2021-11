Scream 2022 : quelles sont les suites possibles ? le co-réalisateur se confie

Ghostface, prêt à nous hanter pour les dix prochaines années ? Tout porte à le croire, si on en croit les confidences de Tyler Gillett, le co-réalisateur de Scream 2022. Dans quelques mois, la franchise s’apprête à faire son grand retour. Au programme : retour des acteurs emblématiques de la saga et passage de flambeau à une nouvelle génération, bien décidée à mettre hors d’état de nuire le tueur au masque. Indémodable et culte, Scream promet ainsi de faire un retour fracassant. Si les scores sont au rendez-vous au box-office mondial, des suites pourraient être rapidement envisagées. C’est tout cas ce qu’affirme Gilett.

Scream prépare déjà sa suite ! – Crédit : Paramount

Au cours d’une interview, le co-réalisateur a partagé ses idées pour développer la franchise dans les prochaines années. Quelque chose nous dit que Ghostface n’a pas (encore) dit son dernier mot !

Scream : la franchise mise déjà sur le futur

« Ce nouveau groupe de personnages est tellement merveilleux. Ce sont des héritiers parfaits. Grâce au travail des scénaristes et ce que nous avons mis en place, nous avons bien des raisons pour que la prochaine histoire existe. Il y a encore du gaz plein le réservoir. Et nous avons plein de choses à raconter sur Woodsbro et sur ces personnages bien sûr « confie ainsi Gillett à la presse.

Si la nouvelle génération séduit le public, Scream pourrait donc se décliner en plusieurs suites dans le futur. Loin d’être un banal redémarrage, ce nouvel opus s’inscrit dans la droite lignée des précédents épisodes. En effet, le passé de Sydney et ses amis n’a pas encore révélé tous ses secrets. Et les nouveaux adolescents de Woodsbro risquent bien d’en payer le prix. Ce nouveau volet joue gros. Car la récente adaptation télévisée n’a pas totalement séduit les fans. Espérons donc que ce retour aux sources fasse toute la différence.

Il convient donc d’attendre les premiers retours du public afin de préjuger du futur possible de la franchise. Mais du côté de l’équipe créative, tout semble déjà prêt pour se jeter à l’eau !

Source : Screenrant