Scream 6 dévoile déjà son premier personnage

Tremblez de peur : Ghostface n’a toujours pas dit son dernier mot ! La franchise du tueur au masque se porte comme un charme et prépare déjà activement son prochain épisode. Il faut dire que le dernier opus en date a été un triomphe majeur, offrant un passage de relais réussi entre ancienne et nouvelle génération. Résultat des courses : Scream s’est offert un bénéfice de 140 millions de dollars au box-office en pleine pandémie. Il n’en fallait pas davantage à la production pour donner le feu vert à une nouvelle aventure. Et un nouveau comédien vient tout juste d’être confirmé au casting : Dermot Mulroney.

Son visage est bien connu des cinéphiles, le comédien ayant partagé l’affiche de nombreuses comédies romantiques ou plus récemment celle d’Insidious : Chapitre 3. Mais quel rôle occupera t-il au sein de la franchise Scream ?

Scream 6 précise déjà les contours de son casting

Pour le moment, le rôle que tiendra le comédien est tenu secret. Gentil acolyte ou méchant vicieux : on ne sait rien du personnage qui lui sera confié. La production a cependant d’ores et déjà confirmé le retour de nombreux autres comédiens. Hayden Pannettiere reprendra ainsi le rôle de Kirby qu’elle occupait dans Scream 4. Seront également de retour Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding et Jenna Ortega, sans oublier Courtney Cox.

Manque une seule star à l’appel : Neve Campbell. Si la comédienne confirme avoir été approchée par la production, elle n’a pour l’heure donné aucun accord définitif. Mais Scream 6 ne peut décemment pas se passer de Sidney. Ce suspens agite certes les fans mais il y a fort à parier que l’actrice sera bel et bien de retour pour aider à traquer le(s) nouveau(x) tueur(s). Le film est attendu pour 2023 sur nos écrans.

Scream risque donc de « squatter » pendant de longues années les salles obscures. Mais si les prochains opus sont à la hauteur, le succès devrait logiquement encore être au rendez-vous !

