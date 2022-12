Scream 6 sera « cent fois plus gore », le sang va couler à profusion

Scream 6 viendra semer la terreur dès mars prochain. Et ce sixième opus promet d’être bien plus gore que le précédent, d’après l’actrice Melissa Barrera. Plus libérée, la doublette Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin n’a pas lésiné sur l’hémoglobine.

Scream 5 © Paramount Pictures

Onze ans après la sortie de Scream 4, la franchise s’est étoffée d’un nouveau Scream en 2022. Après la mort de Wes Craven, c’est le duo Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin qui a repris le flambeau. Et les deux réalisateurs ont également bouclé un sixième opus en août dernier qui devrait sortir en mars 2023 dans les salles obscures.

Aux côtés de Courteney Cox, on retrouvera notamment Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding et Melissa Barrera qui reprendront leurs rôles du précédent film. Et cette dernière vient de nous livrer un joli teaser dans un entretien accordé à Collider. L’actrice l’assure, Scream 6 va être bien plus violent que les autres films de la franchise.

Scream 6 va supplanter les films précédents sur l’échelle du gore

« Il y avait un dicton sur le plateau car Matt et Tyler demandaient toujours plus de sang et plus de sueur. ‘Plus de gouttes de sang’ était le dicton parce qu’ils en voulaient toujours plus », confie-t-elle. « Dans le dernier Scream, ils marchaient sur des œufs en s’efforçant de coller au maximum avec les standards de la franchise et de garder leurs projets sanglants éloignés. Mais avec celui-ci, ils se sont dit qu’ils allaient tout faire. C’est potentiellement cent fois plus gore. »

Nous avons hâte de voir comment cette recrudescence de sang se matérialisera à l’écran. Les fans pourraient être décontenancés puisque les autres films ne sont pas réputées pour être particulièrement gores. Espérons que cette explosion d’hémoglobine n’affaiblisse pas l’intrigue de Scream 6 qui marquera le grand retour d’Hayden Panetierre alias Kirby.

En revanche, il ne faudra pas compter sur Neve Campbell. L’actrice emblématique a refusé de participer au film en raison du cachet proposé : « J’ai senti que l’offre qui m’a été présentée ne correspondait pas à la valeur que j’ai apportée à la franchise ».

Source : Collider