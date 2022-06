Scream : Courtney Cox « a peur » de revoir les films de la franchise

Dans la famille des tueurs machiavéliques, Ghostface tient toujours une place de choix. Malgré le poids des années, le psychopathe de la franchise Scream continue d’effrayer les foules. Mais il n y a pas que le public qui semble trembler devant son écran. Certains comédiens de la saga ont d’ailleurs une peur bleue de revoir les films dans leur intégralité. C’est le cas de la comédienne Courtney Cox. En effet, cette dernière a avoué être bien trop « trouillarde » pour revoir les scènes les plus sanguinolentes. Un comble, si on passe en revue les nombreuses scènes d’attaques dans lesquelles elle a pu apparaître au fil des années.

Ghostface terrorise aussi les acteurs de la saga – Crédit : Paramount Pictures

Au cours d’une récente interview, la comédienne s’est confié sur le sujet. Malgré tous ses efforts, Cox a toujours autant de mal à soutenir les séquences de meurtres et d’hémoglobine.

Scream effraie aussi ses propres comédiens

La comédienne est actuellement en pleine promotion d’une nouvelle série, qui a lui demandé de donner une nouvelle fois de sa personne. Quelques séquences « effrayantes » sont au programme, même si on est bien loin de la teneur générale de Scream. Mais il n’empêche que ce genre de scène est toujours aussi compliqué à tourner pour Cox. « Je suis un petit chat effrayé et tout me fait peur. Parfois, un de mes partenaires s’amusait à me terroriser car j’ai le hurlement facile » explique ainsi l’actrice.

La journaliste lui rappelle alors que cela est étonnant lorsque l’on regarde sa filmographie, qui outre Scream, contient bon nombre de films noirs ou à suspens. « Je suis incapable de regarder Scream. J’y vais en me couvrant les yeux. Et tant pis, car au final je me fiche de savoir qui se cache derrière le masque. Je n’y arrive pas » ajoute ainsi la comédienne. Une confidence pour le moins étonnante, lorsque l’on sait que Cox vient d’accepter de rempiler pour un nouvel opus.

Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. On imagine que ses partenaires prendront un malin plaisir à la terroriser sur le tournage en découvrant cette confidence. Mais on se réjouit d’ores et déjà de la retrouver dans la franchise, malgré le départ définitif de son acolyte Neve Campbell.

Source : Screenrant