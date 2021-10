Scream : le scénariste espère que le nouvel opus ne sera pas le dernier

Plus que quelques semaines avant de découvrir le nouveau Scream. Point de redémarrage en vue : le nouvel opus s’inscrira dans la continuité de la saga originale. Ce nouvel épisode devrait également permettre à l’ancienne génération de passer le flambeau à la nouvelle. Si pour le moment, tout augure un retour réussi, le futur reste encore incertain. Si le succès est au rendez-vous, Scream pourrait vivre encore de belles années dans les salles obscures. C’est en tout cas ce que souhaite le scénariste Kevin Williamson.

Ghostface espère semer la zizanie pendant de longues années – Crédit : Dimension Films

Malgré le décès de Wes Craven, la franchise semble être entre de bonnes mains. La preuve : Cox, Arquette et Campbell ont accepté de rempiler pour ce nouvel épisode, sanglant à souhait. Mais les choses pourraient encore aller plus loin.

Scream : le début d’une nouvelle ère ?

A l’instar de grands classiques du genre comme Halloween ou Vendredi 13, Scream reste une valeur sûre de l’épouvante. Si on range aisément la saga dans la catégorie « slasher », elle est pourtant bien plus que cela dans l’opinion populaire. Scream a ouvert la voie à de nombreux autres films depuis sa création. Williamson souhaite désormais que la tradition soit perpétuée, pour encore de longues années. Cela serait sans doute le plus bel hommage rendu à Wes Craven.

« J’aimerais que Wes puisse voir cela. J’aime que la franchise Halloween continue d’exister, car elle rend hommage à cette tradition. D’ailleurs, j’attends aussi avec impatience un prochain Vendredi 13. Il y a une place pour toutes les franchises. Il suffit que nous puissions toujours raconter des histoires originales. Elles peuvent vivre encore longtemps » explique ainsi Williamson. Le projet est donc clair : faire aussi bien que la concurrence ! Et pouvoir perdurer dans un avenir proche, sans jamais lasser le public.

Seuls les résultats au box-office décideront du devenir de Scream. Mais il y a fort à parier que la nostalgie et l’envie de sensations fortes séduiront rapidement le public. Et puis Ghostface n’a pas encore dit son dernier mot !

Source : Screenrant