Scream : les stars de la franchise dévoilent le premier film d’horreur qu’elles ont vu

Neve Campbell et David Arquette ont échangé sur le premier film d’horreur qu’ils ont vu et comment ces derniers les ont impacté.

On ne change pas une équipe qui gagne ou presque. Pour ce retour dans les salles obscures, le nouvel opus de Scream réunit tous les acteurs qui ont fait son succès. Mais cela est également l’occasion de passer le relais à la jeune génération. Cette nouvelle mouture semble déjà séduire une large audience. Il y a donc fort à parier que la franchise a encore de beaux jours devant elle. En attendant, la promotion internationale se poursuit à grand renfort d’interviews et d’anecdotes. Récemment, Campbell et Arquette se sont confiés sur leur « premier émoi » horrifique.

Arquette-Campbell : un tandem iconique – Crédit : Dimension Films

Les deux comédiens ont dévoilé le premier film d’horreur qu’ils ont visionné dans leur jeunesse. Et comment ces derniers ont eu impact sur eux.

Scream : tu aimes les films d’horreur ?

Cette question n’est pas anodine, et c’est l’un des poncifs de Ghostface dans les premiers opus. Alors Arquette et Campbell ont volontiers répondu à la question, lors d’une récente interview. La comédienne se souvient de sa première expérience avec le thriller d’horreur The Changeling, un classique des années 80. « J’avais onze ans. J’étais à une soirée pyjama et je n’ai jamais pardonné à cet ami. Puis j’ai fait des cauchemars pendant un mois. C’est un film terrifiant » explique ainsi Campbell.

Arquette, pour sa part, se souvient de deux films : Halloween et Les Dents de La Mer. Deux classiques qui ont visiblement traumatisé son enfance. Aujourd’hui, comble de l’ironie, c’est la franchise Scream qui a marqué la jeune génération des années 90. C’est ce qu’on appelle un passage de flambeau réussi ! Car le tueur au masque est aujourd’hui un classique du genre, au même titre que Freddy ou encore Souviens-toi l’été dernier.

Mais Ghostface risque bien de hanter les cauchemars de nombreuses générations dans les années à venir. Les classiques ne meurent jamais !

Source : Screenrant