Sécurisez votre maison grâce à la caméra de surveillance Xiaomi à prix cassé

Pour garder un œil sur votre intérieur, voici un bon plan fait pour vous. Chez Cdiscount, la caméra de sécurité de la marque Xiaomi va permettre de dissuader les petits curieux afin de les écarter de votre domicile. Actuellement la caméra de sécurité Xiaomi est à 74 € au lieu de 90 €.

La caméra de sécurité Xiaomi bénéficie d’une remise incroyable chez Cdiscount

Pour vous absenter en étant complétement serein, voici une solution peu couteuse et très efficace : l’installation d’une caméra de surveillance. En effet, pour moins de 100 €, vous aurez un ange gardien disponible 24h/24h et 7j/7. Cependant, avant de valider votre commande, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques du produit.

La caméra de surveillance Xiaomi sans fil va répondre parfaitement à vos attentes. En effet, équipé d’un détecteur de mouvement et d’une qualité d’image tout à fait correcte, vous pourrez surveiller votre maison à tout moment de la journée. Difficile à démonter car équipée d’une vis antivol, il sera impossible de démonter rapidement la caméra sans vous alerter. A noter que l’appareil est dotée d’une vision infrarouge, un plus non négligeable même si la qualité sera moindre qu’en journée.

