SEGA Game de Check! Koutsuu Anzen : ce jeu Master System extrêmement rare est disponible en téléchargement

A des fins de promotion de sécurité routière, SEGA avait réalisé un jeu Master System pour une assurance japonaise. Jamais vendu au public, il est extrêmement rare. Heureusement, il vient d’être transformé en ROM et mis en ligne.

Il y a quelques semaines s’est vendu l’unique prototype connu de la Nintendo PlayStation pour 326 5000 euros. Le jeu Game de Check ! Koutsuu Anzen n’a pas cette côte, mais reste l’un des jeux les plus rares, si ce n’est le plus rare de la ludothèque SEGA Master System.

Seulement 200 cartouches et 100 kits produits

En 1987, l’assurance japonaise Tokyo Marine and Fire Insurance Co. Ltd demandait à SEGA de créer un jeu éducatif de sensibilisation à la sécurité routière. C’est ainsi qu’est né Game De Check ! Koutsuu Anzen » (ゲームでチェック!交通安全), que l’on pourrait traduire par « Apprenons en jouant ! La sécurité routière ». Jamais vendues au public, les 200 à 300 copies réalisées étaient offertes à la location par les agences de l’assureur.

Le forum SMS Power spécialisé dans la préservation de tout ce qui touche à l’univers de la Master System, la console 8 bits de SEGA, s’est mis en tête d’obtenir une cartouche afin d’en faire profiter la communauté. Alors qu’en 2009 une cartouche avait été vendue 33 000 dollars, le site a réussi, grâce à un financement par ses membres, à se procurer un kit complet pour « seulement » 521 000 yens ou 4 358 euros. Il comprend une console japonaise, le jeu et toute la documentation.

Les administrateurs du site n’ont pas perdu du temps pour dumper la cartouche, c’est à dire transférer son contenu sous forme d’un fichier, ce que l’on appelle une ROM. Il est donc possible d’essayer les 3 mini-jeux qu’il contient grâce à un émulateur. Nous avons sélectionner les meilleurs pour Android. Pour ceux qui ne parlent pas japonais, un passionné en a réalisé une traduction qui permettra donc à tout un chacun de tester ses connaissances du code la route japonaise. Les documents sont aussi disponibles sur la page du jeu.

