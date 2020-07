Sélection de batteries externes pour des vacances sans panne d’énergie

On peut toujours avoir besoin d’une batterie externe pour recharger son smartphone, par exemple si on a oublié de le brancher la veille au soir. Et celle-ci peut prendre différentes formes. Petit tour d’horizon.

Pendant les congés d’été, on peut se relâcher quelque peu et ne plus trop faire attention au niveau de charge de la batterie de son smartphone, de son casque Bluetooth ou de ses intras true wireless. Et la panne sèche peut devenir très problématique dans certaines situations.

De plus , d’autres types d’appareil fonctionnant sur batterie peuvent être utilisés plus régulièrement qu’à l’accoutumée durant cette période : caméra, appareils photo, enceintes sans fil, etc.

Or, les batteries de ces appareils sont souvent limitées en termes d’autonomie et il faut les recharger régulièrement. Mais si on est en vadrouille, loin d’une prise électrique, ce n’est pas possible, sauf si – bien sur – on a emporté dans son sac une batterie externe.

Nous avons sélectionné pour vous quatre batteries externes, capables de recharger un smartphone, par exemple, de une à six fois.

Petite batterie de grande capacité

Malgré son format très compact, cette batterie externe a une capacité de 10 000 mAh, qui permet de recharger deux à trois fois un smartphone (avec une batterie de 3 000 à 4 000 mAh). Elle peut recharger deux appareils en même temps avec ses deux sorties de 2,1 A. Elle est équipée de quatre voyants qui indiquent à tout moment le niveau de charge restant.

Batterie à chargement solaire

Pour encore plus d’autonomie, cette batterie externe a une très grande capacité, de 26 800 mAh. En outre, ses panneaux solaires peuvent s’avérer très utiles en vacances, par exemple en camping. Elle est certifiée IPX4, ce qui est le gage d’une protection contre les projections d’eau et la pluie. Elle est dotée d’une entrée micro USB, pour une recharge sur secteur ou depuis un ordinateur quand le soleil est absent, et deux sorties de type A de 2,1 A, pour la recharge simultanée de deux appareils mobiles.

Coque pour iPhone X/XS

En plus de protéger le smartphone, cette coque intègre une batterie, toujours pratique lorsqu’on a devant soi une grosse journée de travail ou une soirée au cours de laquelle on va prendre de nombreuses photos et vidéos. Elle est un peu plus lourde et à peine plus épaisse qu’une coque classique, mais elle s’avère très utile et offre surtout l’avantage d’être intégrée dans un seul accessoire fixé au téléphone sans câble.

L’accessoire de mode pratique

Cet accessoire original vous permet, mesdames, de rester élégantes tout en ayant l’assurance de pouvoir utiliser son smartphone sans modération pendant une période prolongée. Une petite retouche maquillage ? Ses deux miroirs sont la pour vous aider ! Et lorsque le niveau de la batterie du smartphone devient très bas, ses 3 000 mAh permettent de la recharger. Ce petit accessoire (9 x 13 cm) vous sera donc doublement utile ! Il est doté d’une entrée micro USB pour recharger sa batterie (en 2 à 3 heures) et une sortie de type A 2,1 A.